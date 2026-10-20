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Niña de 12 años murió electrocutada al tocar un poste mientras buscaba a su gato en Barranquilla

Vecinos aseguran que la situación de riesgo había sido reportada meses atrás.

Valentina Bernal

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
07:53 a. m.
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Una niña de apenas 12 años murió en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla, luego de sufrir una presunta descarga eléctrica cuando salió de su habitación para buscar a su gato.

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Los residentes del conjunto aseguran que el peligro relacionado con el poste ya había sido advertido con anterioridad.

Menor salió a buscar a su gato y terminó electrocutada

La abuela de la menor relató que la niña se habría percatado de que su mascota no estaba en el lugar donde acostumbraba dormir y decidió salir a buscarla.

Ella duerme con su gatito y como que no vio el gatito y abrió la ventana del cuarto donde duerme la mamá y por ahí salió.

Según esta versión, la menor habría terminado en el área donde se encontraba el poste señalado por los residentes. Las condiciones de oscuridad y humedad del suelo habrían contribuido a que se produjera el accidente.

Vecinos aseguran que el riesgo había sido reportado meses atrás

Además del dolor por la muerte de la menor, los residentes manifestaron su indignación porque, según afirman, la situación relacionada con el poste ya había sido reportada entre tres y cuatro meses antes del accidente.

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Jhon Saleve, vecino del sector, aseguró que el problema no era reciente y que se habían advertido anomalías en el lugar.

Yo ya tenía como más de tres o cuatro meses. Ya eso estaba denunciado, pero tú sabes que aparece una anomalía, aparece otra.

Ahora, ante lo ocurrido, los vecinos solicitaron que se inspeccionen las instalaciones y se tomen las medidas necesarias para identificar y corregir posibles riesgos eléctricos y estructurales.

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