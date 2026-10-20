Atraparon al 'depredador sexual del humedal Juan Amarillo': con armas amenazaba y abusaba de sus víctimas

Un hombre señalado de cometer agresiones sexuales y hurtos contra al menos siete víctimas en Bogotá fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, luego de una investigación que se prolongó durante cerca de un año.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el sospechoso habría utilizado armas de fuego para intimidar a sus víctimas y llevarlas a sectores apartados del humedal Juan Amarillo, ubicado en la localidad de Suba.

Entre las personas que habría atacado se encuentran mujeres de entre 18 y 40 años, así como adolescentes de 13 a 17 años.

Así habría operado el presunto agresor en el humedal Juan Amarillo

Según la información entregada por las autoridades, el hombre abordaba a las víctimas mientras transitaban por la vía pública y las amenazaba con un arma de fuego. Luego, presuntamente, las obligaba a ingresar a zonas boscosas del humedal Juan Amarillo, donde habría cometido las agresiones sexuales y hurtado sus objetos personales.

Uno de los casos documentados ocurrió el 25 de octubre de 2025. Ese día, una enfermera que regresaba a su vivienda después de terminar su jornada laboral habría sido interceptada violentamente por el sospechoso.

De acuerdo con la investigación, el hombre la intimidó con un arma de fuego y la obligó a ingresar a una zona apartada del humedal. Allí, presuntamente, la agredió sexualmente y le robó sus pertenencias. Antes de escapar, habría dirigido una linterna de alta potencia hacia el rostro de la mujer para dificultar su identificación.

Pareja habría sido víctima del 'depredador del humedal Juan Amarillo'

Otro de los hechos investigados ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando una pareja que caminaba por la vía pública habría sido abordada de manera violenta por el señalado agresor y un presunto cómplice.

Según el reporte policial, ambos hombres obligaron a las víctimas a ingresar al humedal. Mientras uno de ellos presuntamente les robaba sus pertenencias, el otro habría agredido sexualmente a la mujer. Después, los dos sospechosos escaparon del lugar.

¿Cómo dieron con este 'depredador'?

Los investigadores destacaron dos elementos que habrían contribuido a avanzar en la identificación del señalado responsable: su acento característico y las botas industriales que supuestamente utilizaba al cometer los delitos.

En este sentido, para esclarecer los hechos, las autoridades adelantaron diferentes actividades investigativas durante aproximadamente doce meses.

Entre ellas se encuentran la recolección y el análisis de muestras por parte de Medicina Legal, la interceptación de comunicaciones telefónicas, las inspecciones a los lugares donde habrían ocurrido los ataques y las entrevistas forenses a las víctimas.

También se realizaron búsquedas selectivas en bases de datos, reconocimientos mediante álbumes fotográficos, vigilancias y seguimientos.

Según la Policía, estas labores permitieron relacionar al capturado con al menos siete víctimas. La institución señaló que los casos fueron vinculados formalmente a la investigación mediante cotejos genéticos efectuados en coordinación con Medicina Legal.

'Depredador' habría huido a Turbaco para pasar desapercibido

Las autoridades indicaron que el hombre se había trasladado hace aproximadamente dos meses al municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, donde finalmente fue capturado.

Tras el procedimiento, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Balance de capturas por violencia sexual en Bogotá durante 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, durante lo corrido de 2026, ha capturado a 18 personas en flagrancia por el delito de acceso carnal violento. Además, reportó otras 52 capturas mediante orden judicial por este mismo delito.