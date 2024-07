“No conozco a Olmedo López ni a Sneyder Pinilla”: senador Julián Peinado se defiende en caso de UNGRD

En medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la reciente noticia de una radicación de audiencias de imputación y medidas de aseguramiento por parte de la Fiscalía, uno de los congresistas salpicados, Julián Peinado, se defendió.

A través de su cuenta en X, antes llamada Twitter, Julián Peinado del Partido Liberal aseguró no tener relación con el caso:

Julián Peinado se defiende en escándalo de corrupción de la UNGRD

“No conozco a Olmedo López ni a Sneyder Pinilla. No he recibido ofertas ni he autorizado a nadie para hacer acuerdos de ninguna clase en mi nombre. Confío en la justicia”, escribió Peinado en la publicación, que está acompañada por un comunicado.

En tres puntos, reitera no conocer a los exfuncionarios de la UNGRD. Este es el documento:

Finalizó señalando que “desde el Congreso me he caracterizado por tener una postura absolutamente crítica e independiente”. No obstante, aclaró que acatará cualquier llamado.