Se cerró la imposición de sanciones contra Mario Burgos, fiscal que lleva el caso de Nicolás Petro

El pasado 23 de abril, un juez segundo penal del Circuito Especializado de Barranquilla anunció una medida correccional contra el fiscal Mario Burgos. La razón fue que Diego Henao, abogado que está defendiendo a Nicolás Petro en las imputaciones por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo acusó de no haber presentado todas las pruebas relacionadas con una fuente no formal.

Sin embargo, el 25 de abril, en horas de la mañana, el fiscal emitió un comunicado explicando que esa fuente no formal era reservada y, por lo tanto, la Fiscalía estaba en el derecho de no revelarla.

Además, indicó que, en caso de esclarecer su identidad, la vida de la fuente no formal podría ponerse en riesgo. Pero, también demostró que, desde que inició el caso, han tenido la disposición para responder todas las solicitudes realizadas por la defensa.

De hecho, mediante una línea de tiempo, le comunicó al juez segundo penal del Circuito Especializado de Barranquilla todo el material documental que le han entregado al abogado Diego Henao.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla analizó los argumentos del fiscal Mario Burgos y emitió una nueva decisión

Hoy, 29 de abril, el juez Hugo Junior Carbonó informó que estudió las razones planteadas por Mario Burgos y encontró que “no hay lugar a las sanciones solicitadas por la defensa”.

Asimismo, que “no se encontró que haya faltado al deber de proceder con lealtad y buena fe en sus actos”.

Teniendo en cuenta esas conclusiones, el juez resolvió que se abstuvo de sancionar a Mario Andrés Burgos, en su condición de fiscal primero delegado ante el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá.

Igualmente, dio por cerradas las medidas correccionales que se le han interpuesto a Mario Burgos, luego de la solicitud del abogado Diego Henao.

Pero, tampoco decidió iniciar un proceso disciplinario contra Diego Henao, abogado de Nicolás Petro

En su comunicado aclaratorio, el fiscal Mario Burgos había pedido que se le abriera una investigación al abogado Diego Henao por “realizar acusaciones temerarias”.

No obstante, el juez no encontró las suficientes razones para efectuar ese proceso y decretó no iniciar algún tipo de acción legal en contra de él.

“Abstenerse de compulsar copias disciplinarias y penales en contra del defensor de confianza del procesado Nicolás Fernando Petro Burgos, Dr. Diego Henao Vargas”, se puede leer en la parte final de la sentencia.

