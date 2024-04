Caso Nicolás Petro: Fiscalía anunció una nueva imputación contra el hijo del presidente

Sobre las 9:00 a.m. del 29 de abril, Nicolás Petro Burgos llegó junto a su abogado a la audiencia preparatoria en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, en la cual la Fiscalía reveló el material probatorio contra el hijo del presidente en relación con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El propósito de la audiencia era la presentación del material probatorio por parte de la Fiscalía ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla.

Defensa de Nicolás Petro solicitó aplazar la audiencia

El viernes 26 de abril, el abogado de Petro Burgos, Diego Henao, presentó solicitud de aplazamiento de la audiencia del lunes 29 de abril.

Henao expuso que la Fiscalía no había entregado todas las pruebas en contra del hijo del presidente, por lo cual no habría motivos para acusarlo dado que el proceso no estaría siendo justo e integral.

“Faltando tres días para instalar una preparatoria de juicio, no hemos recibido toda la información del caso, es imposible ejercer una defensa íntegra y a cabalidad”, dijo Henao.

Durante la audiencia, la defensa del hijo del presidente presentó sus argumentos en relación con la presunta falta de entrega de pruebas.

"Este ejercicio se ha venido realizando a medida que la Fiscalía trasladó el material probatorio en el escrito de acusación. Se entregaron más de 2.486 archivos y queremos controvertir la legalidad de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía. Necesitamos todo el material probatorio para poder ejercer el derecho a la contradicción", expuso la defensa del hijo del presidente.

Posteriormente, el fiscal del caso, Mario Burgos, presentó el material probatorio y dijo que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro , junto con la imputación de cuatro delitos relacionados con presuntas irregularidades en contratación.

Juzgado accedió a la solicitud de aplazamiento. ¿Cuándo será?

Después de escuchar a las partes (Fiscalía, defensa de Nicolás Petro y Procuraduría), el Juzgado accedió a la solicitud de aplazamiento y, luego de conciliar, se decidió que la audiencia sea los próximos 5 y 6 de agosto a partir de las 9:00 a.m.

