¡Atención! No habrá voto obligatorio en Colombia: se cae artículo de la reforma política

En medio de la discusión de la reforma de la política que se dio este martes en el Senado, se hundió la del voto obligatorio en Colombia.

La propuesta de los congresistas de eliminar este artículo, que buscaba establecer que el voto fuera obligatorio del voto por dos periodos de manera pedagógico, todo esto para que se tuviera esta cultura política.

Muchos de los congresistas creen firmemente que esta propuesta del voto obligatorio es inconveniente. Para ellos, las experiencias en otros países no han dejado buenos resultados.

“No creo que el ejercicio del voto obligatorio en las últimas décadas en los países vecinos de muestras de una democracia mucho más sólida, creo que no debe haber servicio militar obligatorio y tampoco voto obligatorio, por eso propuse suprimir este artículo”, dijo la senadora Angélica Lozano.

En contexto: ¿de qué se trataba?

La Comisión Primera del senado había aprobado el proyecto de reforma política, que incluía una serie de normas para innovar en el sistema electoral del país y cambiarlo.

Dentro de los artículos que se planteaban y generó mucha polémica fue en el que se pretendía implementar el voto obligatorio en el país a manera de piloto. Esta idea ya se había empujado en el pasado, pero no tuvo acogida.

“La mitad de los colombianos hoy no votan por diversas razones, pero hay un mercado persa de compra y venta de votos, a ese 50% de compatriotas que no venden el voto porque no votan, les pedimos que por dos periodos acudan a votar de manera libre para que nos ayuden a limpiar la democracia en listas cerradas en donde votarán por partidos y por ideas”, decía Roy Barreras, presidente del Senado.