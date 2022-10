Joven denunció presunto caso de acoso sexual en baños de un centro comercial de Montería

Una nueva denuncia por presunto acoso sexual se dio a conocer a través de redes sociales, esta vez por hechos que habrían ocurrido en un centro comercial ubicado en el norte de Montería, Córdoba.

La joven víctima de estos hechos contó a través de su cuenta de Instagram los desagradables momentos que tuvo que vivir el pasado lunes 10 de octubre en horas de la noche, cuando ingresó a uno de los baños del centro comercial Alamedas.

En el relato la mujer contó cómo fue abordada por un sujeto desconocido tras ingresar a un cubículo sanitario.

Según su historia, se encontraba sola en el baño cuando vio “una mano de hombre agachado en el piso”. Posteriormente, el sujeto asomó su cabeza e “intentó abrir con fuerza la puerta”, aun cuando ella intentaba hacerlo retroceder.

Tras casi un minuto y medio del forcejeo al interior del baño, la victima aseguró que su presunto agresor salió huyendo luego de que otra mujer entró al lugar y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

Acto seguido, la joven salió corriendo detrás del sujeto y logró que fuera detenido por un grupo de mototaxistas que se encontraban a las afueras del centro comercial. Minutos después llegaron agentes de la Policía que lo condujeron hacia un CAI.

A pesar de que las autoridades hicieron presencia en el lugar y lograron llevarse al hombre señalado de acosarla, la mujer denunció que, una vez en la estación, los policías le aseguraron que “no podían detener al sujeto por falta de pruebas”, por lo que tendría que continuar con el caso frente a la Fiscalía.

Ante esto, la víctima acudió a la Administración del centro comercial en donde, según ella, confirmaron que en los videos de seguridad se podía ver el momento en que el presunto agresor ingresó al baño de damas y, minutos más tarde, salió corriendo.

Sin embargo, le recalcaron que estos videos solo los podría obtener con una denuncia formal ante la Fiscalía. Además, según la historia de la joven, las autoridades le dijeron que no existía delito si el hombre no la había alcanzado a “tocar”.

Me dicen que no hay delito si no alcanzó a tocarme (…) no supieron manejar la situación y me sentí todo el tiempo desprotegida y nunca sentí apoyo de su parte.