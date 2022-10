Así es la vejez en abandono en Bogotá: un adulto mayor suplica ayuda a los 68 años con grave enfermedad

Nicomedes Luna es el rostro de una desgarradora situación de la que poco se habla en Colombia: el abandono del adulto mayor. Aunque él es protagonista de esta historia, no es quien la narra, pues comunicarse con este hombre de 68 años, no es sencillo, porque no tiene un celular.

NoticiasRCN.com conoció la preocupante situación de este hombre, que fue dada a conocer por las únicas personas que él tiene en el mundo: la mujer que le arrienda un paga diario en el que vive y un joven que lo ayuda frecuentemente.

Sobre sus hijos, familia, esposa, o cualquiera que se preocupe por él, no se sabe mucho; su pasado, está lleno de interrogantes y zonas grises, al parecer, en algún momento de su vida lo tuvo todo, pero ahora no tiene nada. “Me contó que viajó mucho por Colombia, que tuvo dinero, pero no lo usó bien, no ahorró ni cosechó para la vejez. De sus hijos me dijo que ayudó a un muchacho como si fuera suyo, y de alguna esposa, habló de que tuvo varias novias, pero nada que surgiera”, contó Julia, la dueña de la casa en la que vive Nicomedes.

“Él llegó acá hace un tiempo, esto es un paga diario en Fontibón, solo para caballeros. Él vendía tintos y jugo de naranja en un carro grande, pero debido a su enfermedad ha ido decayendo y ha estado muchas veces hospitalizado”, narró la mujer.

Sumado a su situación de abandono y a la difícil condición económica que vive, Nicomedes padece de un avanzado Parkinson que lo deteriora lentamente y le impide trabajar. Paga 11.000 pesos por una habitación que comparte con otros, pero para lograr este dinero, tiene que decidir si come o duerme en un lugar seguro.

Naren, es el nombre de la otra persona que por fortuna lo ayuda frecuentemente. “Lo conocí en Fontibón, por donde yo vivía. Él sufre de Parkinson, pero ya está avanzando, en este momento sigue de vendedor ambulante, pero con limones y en un carrito de mercado”. Al parecer, perdió su anterior puesto. “Está en estado de abandono, su situación económica es complicada y si logra conseguir para dormir no come y así es a diario”, comentó.

Trabaja desde las 6:00 de la mañana cerca del centro comercial Trébolis Capellanía, la dirección es calle 19a#91-05 y está ubicado en el barrio Hayuelos. Se para en una esquina y generalmente vende limones, frutas, bolsas de basura o cualquier cosa, hasta las 4:00 o 5:00 de la tarde regresa a su hogar y se acuesta temprano. Y así transcurre su vida todos los días, en medio de carencias, no solo económicas, sino también con la falta de una familia, o una persona que lo ayude.

Por ahora este hombre solicita ayuda, de cualquier tipo. Está pidiendo a la Alcaldía de Bogotá que le den un puesto en donde puede vender cosas, “él quiere trabajar, pagar arriendo y estar bien”, comentó Julia.

Para ayudar a este hombre, usted puede acercarse al lugar en el que trabaja. Él busca un medio de sustento o una familia que lo acoja. Asegura que todavía se siente activo para tener un empleo. NoticiasRCN.com se comunicó con Integración Social, entidad encargada de intervenir en este tipo de casos, pero tras 40 minutos en la línea, no obtuvo respuesta.

Abandono de adultos mayores en Colombia

Las cifras de abandono a adultos mayores en el país son preocupantes. La página web de Consejo de Bogotá reveló que entre 2020 y 2022, se ha evidenciado más de 150 casos de adultos mayores en situación de abandono, entre ellos la mayoría son mayores de 65 años y habitualmente con alguna enfermedad, como Nicomedes.

Sobre este tema se pronunció la concejal Diana Diago, quien denunció la falta de programas sociales del Distrito que les permita a estas personas estar amparadas. “Esta situación que se deriva de la ausencia de programas sociales para atender a los adultos mayores no solo resulta en una profundización de las condiciones de vulnerabilidad, sino que también implica mayores costos y presiones sobre el sistema de salud de la ciudad”, explicó Diago y agregó que se estima que un adulto mayor abandonado en una cama de hospital le puede costar al sistema hasta 10 veces más que si este hubiera sido atendido desde el principio en un programa de Integración Social.