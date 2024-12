“No implicaría el reconocimiento de las elecciones”: canciller sobre posible asistencia a la posesión de Maduro

Uno de los temas que más ha generado controversia para el Gobierno Nacional a lo largo de las últimas semanas, es la posibilidad de asistir a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero, considerando la polémica de los resultados electorales.

Ante esta situación, el canciller Luis Gilberto Murillo habló sobre las alternativas que se vienen planteando, asegurando que todavía no hay una decisión definitiva y dejando claro que su postura es no asistir, pero en dado caso, la asistencia no correspondería al reconocimiento de las elecciones.

¿El Gobierno de Colombia va a asistir a la posesión de Nicolás Maduro?

En diálogo con la Revista Cambio, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó que todavía no hay decisiones tomadas. Sin embargo, no se descartó la posibilidad de tener la presencia de un embajador el próximo 10 de enero en Caracas.

"Esta decisión no se ha tomado, es una de las recomendaciones que ha recibido el presidente. La decisión de enviar al embajador de Colombia en Venezuela no implicaría bajo ninguna circunstancia, un reconocimiento de los resultados electorales.

¿Cuál es la postura del canciller Luis Gilberto Murillo sobre la asistencia a Venezuela el 10 de enero?

El canciller indicó que su postura y lo que le ha manifestado al presidente Gustavo Petro es no asistir a la posesión, pero dejó claro que hay que tener en cuenta que las relaciones diplomáticas con el vecino país son clave por la extensión de la frontera y por las conexiones culturales.

RELACIONADO Aprueban proposición para que el presidente Gustavo Petro no asista a la posesión de Maduro

“Mi preferencia como canciller es que no asista. Claro, es necesario tener en cuenta que en el caso de Venezuela compartimos una frontera dinámica y una conexión profunda en términos familiares, sociales, culturales, históricas, sociales y comerciales”, comentó Murillo.

Finalmente, comentó que son relaciones complejas, pues mientras en Colombia hay cerca de 3 millones de venezolanos migrantes que cuentan con apoyo gubernamental, denuncia que en en Venezuela hay colombianos que están detenidos de manera arbitraria.