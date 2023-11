No se van a repetir las elecciones en municipios con alteraciones de orden público: registrador

La situación en el municipio de Gamarra, Cesar, es compleja y deben dar con los responsables de quemar la sede de la Registraduría donde murió una funcionara y dos más resultaron heridas. La Policía ya identificó e individualizó a los presuntos responsables y publicó un cartel con el que se buscan y por los que se anunció una recompensa de 100 millones de pesos.

En A lo Que Vinimos con Johanna Amaya, el registrador nacional Alexander Vega habló de los sucedido en esa población el pasado domingo 29 de octubre y los desordenes que se han presentado en otras regiones que están en desacuerdo con los escrutinios.

¿Qué pasó en Gamarra? ¿Cómo termina una funcionaria quemada viva y quiénes son los responsables?

Arranca esto por una situación de la revocatoria del candidato Fernando Márquez, era candidato a la Alcaldía y se inscribe inhabilitado. Llega el 28 de octubre, se organiza esa marcha pacífica que él mismo promueve y de pacífica no tenía nada ni espontánea, estaban planificando quemar la Registraduría y otras instituciones del Estado, querían quemar era el pueblo completamente. Están identificados quiénes compraron la gasolina.

Mis funcionarias no eran tres mujeres, eran cuatro mujeres que fueron golpeadas en el suelo, ultrajadas, les robaron sus celulares. Ahí es cuando interviene la Policía y lo que origina la captura de un candidato al concejo que respaldaba esta candidatura al señor Fernando Márquez es que empiezan más agresivos, tiran la gasolina. Tiraron más de una pimpina de 10, 12 galones de gasolina y luego incendian la Registraduría.

En Gamarra gana el domingo 29 de octubre el voto en blanco

Ganó el voto en blanco ayer se declaró ya la elección de Alcaldía del voto en blanco, se tiene que repetir. Y el voto blanco, quiero aclarar a la opinión, la promovió este mismo señor Fernando Márquez porque me imagino que él aspira a volverse a presentar.

Esas elecciones serían en diciembre, ¿el candidato Márquez se podrá presentar?

Me imagino que pretenderá inscribirse, pero primero tendrá que responderle a la justicia e igualmente la inhabilidad que tiene actualmente volverá a ser revisada por el Consejo Electoral.

Tema claro, él ha salido en redes diciendo que no tiene nada que ver en el asunto, pero es el primero que debía haber estado en la fiscalidad dando entrevista o llevando su testimonio y sobre todo ayudando a identificar a sus militantes y candidatos al Concejo. El señor no ha aparecido.

Además de Gamarra son varias poblaciones en el país con esas alteraciones del orden público por esa diferencia mínima de votos ¿se van a repetir las elecciones en estos municipios?

No se va a repetir ninguna votación en el país, las únicas van a ser Ricaurte, en Nariño y Santiago, en Putumayo que el día del 29 de octubre no se pudieron hacer elecciones por temas de orden público. Pierden su tiempo y lo único que van a ser es judicializados y puestos presos, condenados por perturbación al certamen electoral. Es decir, no se va a repetir ninguna votación, todo está digitalizado y la Policía nos está garantizando la seguridad de los jueces de los funcionarios de la Registraduría.