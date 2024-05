Nueva polémica en la mesa de diálogos entre Gobierno y ELN

En el transcurso de este sábado 25 de mayo se conocerán algunos anuncios importantes en la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN. Sin embargo, Noticias RCN conoció que, en medio de esos anuncios, han aparecido varios puntos que han generado bastante polémica. Uno de los más relevantes tiene que ver con la participación de la Sociedad Civil.

Lo que se firmará este sábado en Caracas, Venezuela, entre las delegaciones del Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, para algunos es un hecho histórico que marca el primer gran logro de esta agenda de diálogos de paz, pero para otros, es un hecho cuestionable que incluso viola la separación de poderes del Estado, pues el modelo de participación no puede ser vinculante sin pasar por el Congreso.

“A través de una ficción jurídica y política, le quieren dar el carácter de institución oficial, popular, con funciones de constituyente, de carácter vinculante, es decir, que podrán reformar el Estado, el modelo económico, político y ambiental”, indicó Sebastián Velásquez, presidente Fevcol.

El modelo de participación de la Sociedad Civil se creó luego de 78 encuentros, en la que hicieron parte 8.465 representantes de más de 3.000 organizaciones sociales, en 35 ciudades y 19 cárceles.

A horas que se haga el anuncio oficial de la firma del modelo de participación, uno de los delegados del Gobierno, José Félix Lafaurie, reiteró sus críticas y recordó que insistió en varias ocasiones que se aplazara cualquier decisión sobre este tema.

“Pareciera que la crisis es el estado natural de estas negociaciones, que hoy se debaten entre el inaceptable anuncio de la reanudación de las retenciones con fines económicos, que no son otra cosa que secuestro extorsivo y la inaceptable propuesta de modelo de participación presentada por el Comité Nacional de Participación a la mesa de diálogos, plagada de equívocos y desbordamientos”, señaló Lafaurie.

Sin embargo, este no ha sido el único con cuestionamientos, el borrador presentado del modelo de participación de la Sociedad Civil recibió fuertes críticas por parte de ocho de los principales gremios empresariales del país, quienes enviaron dos cartas cuestionando duramente la labor del comité nacional de participación.

En el documento los integrantes del gremio expresaron su “desacuerdo y preocupación con el enfoque que se le está dando al modelo y al plan de participación, por cuanto no recoge la visión de todos los miembros que hacen parte del comité, excede en su alcance el propósito para el cual fue creado y pone sobre la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia y modelo de país que no fueron discutidos porque ese no era su propósito”.

Para el abogado constitucionalista, Oscar Ortiz, todo esto no es más que una asamblea constituyente a cuentagotas, pues convertiría las propuestas, de este grupo de la sociedad civil, en políticas de Estado. “Es como una asamblea nacional constituyente a cuentagotas y ambulante y desde luego eso es grave porque consiste en rapar la condición de ciudadanos a los colombianos para transferirle esa categoría a un grupo organizado armado ilegal”.