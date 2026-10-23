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Ofrecen 50 millones por responsables de atentado en peaje San Pedro, de Casanare

Las autoridades sugieren que el ELN estaría tras el abandono de un carro bomba en inmediaciones a la estructura. Ya son cinco las personas heridas.

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
01:25 p. m.
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Las autoridades siguen tras la pista de los responsables de un atentado con carro bomba, registrado la madrugada del viernes 23 de octubre, en el peaje San Pedro, ubicado entre Monterrey y Villanueva, Casanare.

De momento, se baraja que integrantes del ELN estarían tras la explosión, que deja a cinco personas heridas y obligó a cerrar este tramo por daños registrados en la infraestructura.

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Detalles del ataque registrado en Villanueva, Casanare:

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, se desplazó hasta este punto a primera hora de la mañana e indicó que, para encontrar a quienes atentaron contra el peaje y sus trabajadores, se va a ofrecer “una recompensa de 50 millones de pesos”.

Para el ataque fueron utilizados 120 kilogramos de explosivos, que dañaron de manera considerable el techo de la infraestructura y sus talanqueras.

Según las cámaras de seguridad instaladas en el sector, dos hombres, uno en moto y otro a bordo de un vehículo cargado con explosivos, llegaron al peaje. El conductor se bajó corriendo del automotor y abordó la moto para huir con su compañero, justo antes de la explosión.

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El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, e indicó que dio instrucciones a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia para “desplegar todas sus capacidades e identificar, perseguir y capturar a los autores materiales e intelectuales de este acto criminal”.

Y advirtió: “¡Que les quede absolutamente claro a estos miserables bandidos: nada de esto va a quedar impune! Les voy a hacer pagar, ante la justicia y con todo el peso de la ley, cada gota de sangre que han derramado del pueblo colombiano”.

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