Ataque contra peaje de El Bordo deja a cinco personas heridas: trabajadora quedó bajo los escombros

El ataque registrado contra el peaje de El Bordo, en el corregimiento La Depresión, del municipio La Sierra, deja a cinco personas heridas, una de ellas en estado grave.

Según testigos, hombres armados se presentaron en el peaje sobre las 5:40 a.m. del lunes 12 de octubre, y dejaron un carro cargado con explosivos frente a las casetas. En diálogo con Noticias RCN, una de las trabajadoras recordó lo ocurrido:

“Llegaron unos tipos armados, apuntándole al vigilante. El vigilante alzó las manos y dijo algo, pero no lo escuché, yo traté de esconderme, porque pensé que venían a robarnos. Pero escuché después cuando empezaron a gritarnos: corran, corran, corran”.

Una de las trabajadoras del peaje quedó atrapada bajo los escombros:

Tan pronto como el vehículo fue abandonado, presuntos integrantes de la Estructura Carlos Patiño avisaron a los trabajadores del lugar; sin embargo, una mujer quedó atrapada bajo los escombros de lo que solía ser la cocineta.

Su compañera, junto a los demás trabajadores, empezó “a correr, porque todos estaban corriendo y, al escuchar la explosión” supieron que se trataba de un carro bomba.

Los cinco heridos fueron trasladados al Hospital de Rosas, incluso, la mujer que no alcanzó a huir de la explosión. Según William José Cruz, coordinador operativo del centro médico, “esta paciente llegó con politraumas en la cabeza, heridas a la altura del cuello, que comprometen la tráquea y la laringe, además de múltiples contusiones y laceraciones en extremidades y otras partes del cuerpo”.

Casas de La Depresión resultaron afectadas y un cilindro fue dejado sobre la carretera:

De acuerdo con el alcalde de La Sierra, Manuel Guerrero, “el artefacto explosivo no solo destruyó la infraestructura del peaje. También afectó gravemente a muchas casas, ubicadas alrededor del peaje”.

Además, se conoció que, mientras un primer grupo de terroristas abandonaba el vehículo con explosivos frente a El Bordo, otro ubicó un cilindro con cables sobre la vía, para evitar la llegada de la Fuerza Pública.

El cierre preventivo de la Panamericana se mantendrá hasta descartar el riesgo de explosión, al sur del corregimiento.