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Carro bomba estalló en el peaje San Pedro de Casanare: la vía se encuentra cerrada

Cuatro personas, trabajadoras de la concesionaria, resultaron heridas.

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
08:11 a. m.
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Un nuevo ataque con carro bomba se registró en la madrugada del viernes, 23 de octubre, contra el peaje San Pedro, ubicado en la vía que conduce de Villanueva a Monterrey, en Casanare.

En un video conocido por Noticias RCN se ve el momento en el que un vehículo y una motocicleta llegan al peaje, el conductor del automóvil se baja, sale corriendo, aborda la motocicleta y huye junto a su conductor.

Tras la explosión, cuatro mujeres, trabajadoras de la concesionaria, resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro médico. A esta hora permanecen internadas, aunque por fortuna, fuera de peligro.

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La vía está cerrada desde el momento de la explosión.

Las autoridades ya se encuentran reforzando la seguridad en la zona, con presencia del ELN y las disidencias de las FARC, investigando los móviles del crimen y quiénes estarían detrás.

La vía se mantiene cerrada, pero el gobernador del Casanare, César Ortiz Zorro, anunció que se desplazará al lugar de los hechos para acompañar a la comunidad y visitar a las cuatro personas que resultaron heridas en medio de “estos hechos inaceptables”.

Además, indicó que se va a realizar “un consejo de seguridad en Villanueva para adoptar medidas inmediatas que nos permitan avanzar en la identificación y captura de los responsables” y envió un mensaje a los habitantes del departamento: “no nos dejaremos intimidar. Estamos con ustedes y actuaremos con toda la determinación, en coordinación con nuestra Fuerza Pública”.

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Peajes en la mira de los delincuentes:

Días antes se registró otro atentado con carro bomba contra el peaje de El Bordo, en el corregimiento La Depresión, de La Sierra, Cauca.

Ocurrió, también, en medio de la madrugada y cinco trabajadoras resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Según testigos, presuntos integrantes de la Estructura Carlos Patiño dieron aviso de la explosión. Sin embargo, una mujer quedó sepultada bajo los escombros de la cocineta.

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