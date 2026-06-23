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Caso UNGRD: Olmedo López aceptó estos cargos tras la negativa de dos preacuerdos

El exdirector de la UNGRD fue uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción.

Olmedo López.
Foto: UNGRD

Noticias RCN

junio 23 de 2026
02:15 p. m.
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Este martes 23 de junio, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, aceptó los cargos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

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La aceptación se dio después de que no tuvieran luz verde los dos preacuerdos que había logrado con la Fiscalía. “Sí, su señoría (…) Los acepto de manera libre, voluntaria, consciente e informada como lo he manifestado”, así respondió López.

¿Cuáles son los cargos?

El escándalo de corrupción y desfalco a la UNGRD, ocurrido entre 2023 y 2024, se ha centrado en las revelaciones de López y Sneyder Pinilla, el exsubdirector en Manejo de Desastres de la entidad.

Ambos han prendido el ventilador sobre cómo presuntamente hubo articulación con el Gobierno Nacional y el Congreso para el entramado que dejó en el aire miles de millones de pesos.

¿Qué rol tuvo López en el escándalo?

Las pesquisas han arrojado que ambos direccionaron 21 contratos por más de 228 mil millones de pesos. Sin duda, el más polémico fue el firmado el 12 de octubre de 2023 por $ 46.800 millones, que tenía como fin disponer de 40 carrotanques para suministrarle agua potable a las zonas más alejadas de La Guajira.

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El exdirector habría favorecido a un contratista con este contrato contemplado en la proveeduría 192. Al parecer, recibió sobornos por 724 millones de pesos y permitió que terceros recibieran $ 13.340 millones.

Sin duda, otro punto controversial fue el destino que habrían tenido 4.000 millones de pesos. Las investigaciones arrojaron que López dispuso, con la complicidad de Pinilla y presuntamente Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones), este dinero de los contratos para supuestamente sobornar a Iván Name y Andrés Calle, los que eran presidentes del Senado y Cámara, respectivamente.

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