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Queda en libertad la senadora Martha Peralta tras indagatoria por caso UNGRD

Este lunes 22 de junio, finalizó la indagatoria por su presunta participación en el escándalo de corrupción.

Foto: Senado de la República

Noticias RCN

junio 22 de 2026
04:52 p. m.
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En horas de la tarde de este lunes 22 de junio, concluyó la indagatoria contra la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Cuál habría sido el rol de la congresista Martha Peralta en el escándalo UNGRD?
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Tras esto, se ordenó su libertad inmediata mientras se define su situación jurídica en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué rol habría tenido Peralta?

Hace pocos días, la magistrada Cristina Lombana ordenó la captura de Peralta, debido a los aplazamientos a la indagatoria. La señalan por presunto tráfico de influencias de servidor público, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos.

Sin duda, las revelaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, hicieron que el ventilador se prendiera. Uno de los nombres que ha mencionado justamente ha sido el de Peralta.

Al parecer, la senadora habría tenido interés en un contrato de maquinaria amarilla por 2.200 millones de pesos.

“Llega con unos amigos de la senadora y me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla. Que se los contrate para La Guajira”, esto aseguró el exdirector de la entidad.

Las revelaciones de López

Noticias RCN había revelado en exclusiva la minuta de ingreso de Peralta a la UNGRD en septiembre de 2023. No estuvo sola, sino que la acompañó un contratista, Jorge Riscal Mufdi. Esta información fue corroborada por López.

Capturan a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo UNGRD
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También se recuerda cuando López estuvo en un debate en el Congreso y a pocos asientos estaba la senadora. Se cree que en ese momento habría presentado sus intereses por otros contratos.

Sin duda, en los últimos años, el escándalo más mediático ha sido este. Entre 2023 y 2024, hubo un desfalco impresionante en la UNGRD. El detonante fueron los carrotanques que, en un principio, le iban a suministrar agua a las zonas alejadas de La Guajira.

Sin embargo, las irregularidades llevaron a que se destapara el entramado, en el que también han sido salpicados Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Iván Name y Andrés Calle, entre otros.

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