Comité de la ONU ratifica informe sobre 20.000 cuerpos en El Dorado: afirman que el Gobierno conocía la cifra

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha ratificado su polémico informe sobre la presunta presencia de 20.000 cuerpos en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá. El organismo internacional ha respondido a las críticas afirmando que estas cifras ya eran conocidas por el gobierno nacional.

Tras consultar con los integrantes del comité que visitó territorio colombiano, han clarificado su postura frente a los hallazgos preliminares presentados. Aseguran que la información "fue recibida de fuentes confiables" y que además habrían hecho la respectiva verificación.

"La trágica cuestión de los cuerpos no identificados y su almacenamiento inadecuado fue planteada repetidamente durante la visita en todo el país, incluso por fuentes oficiales", señaló en un comunicado el comité, que no tiene el mandato de hacer investigaciones.

"Durante las visitas, la tarea del Comité consiste en escuchar a las autoridades e instituciones del Estado, a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil y a otras partes interesadas en diferentes partes del país, y compartir sus observaciones", añaden.

Informaron sobre los 20.000 cuerpos al Gobierno Nacional antes de hacer público el informe

Por otro lado, aseguran en un comunicado oficial que todos los hallazgos preliminares presentados a la opinión pública, fueron entregados al gobierno un día antes de su difusión oficial.

Señalan que continúa trabajando con las autoridades y el gobierno colombiano para resolver cualquier discrepancia derivada de información que entregaron.

"El Comité las presentó en una reunión con las autoridades estatales, lo que constituye una cortesía diplomática que les permite corregir cualquier error de hecho. No hubo ninguna solicitud relacionada con la cuestión de los cadáveres no identificados, incluida la información sobre el almacenamiento de cadáveres no identificados en el aeropuerto de Bogotá", explican en el documento.

El organismo de la ONU defendió la metodología rigurosa utilizada para llegar a sus conclusiones. "Seguimos estrictos esquemas con base en los cuales finalmente fueron presentadas esas conclusiones", afirmó el comité, reforzando la validez de su informe.

Autoridades colombianas siguen desmintiendo el informe de la ONU

A pesar de esta ratificación de lo que presentaron el pasado 5 de diciembre en territorio colombiano, diferentes instituciones han desmentido la presencia de dichos cuerpos en El Dorado.

Desde el Instituto de Medicina Legal, que fue nombrado como una de las fuentes de la información, afirmaron no tener conocimiento sobre estos casos. Adicionalmente, se desmintió desde el concesionario del aeropuerto, desde la Alcaldía de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación que visitó 27 hangares en la terminal aeroportuaria.