Operación Perla permite la captura de 148 personas relacionadas con el delito de extorsión en ocho ciudades

En 44 diligencias, realizadas en ocho ciudades, como parte de la Operación Perla, fueron capturadas 148 personas, relacionadas con el delito de extorsión.

Es un golpe a estructuras como el Tren de Aragua y Los Satanás, en Bogotá, y el ELN, el Estado Mayor de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el resto del país.

Agentes del Gaula de la Policía llegaron a ellos, tras año y medio de labores de inteligencia, en las que fueron interceptadas cámaras de seguridad y se trabajó de la mano con agentes infiltrados y comandos élite en las calles.

Autoridades lograron identificar su modus operandi:

Los integrantes de bandas delincuenciales capturados durante la operación Perla en la capital del país solían presentarse en locales comerciales de Bogotá y Soacha para intimidar a comerciantes y trabajadores o atentar en su contra, cuando no accedían a sus exigencias.

Un taxista, bajo condición de anonimato, recordó que trabajadores del gremio fueron “víctimas también de amenazas contra su integridad, contra su vida. Una motocicleta con una pareja pasaba amenazando a los taxistas, con panfletos a nombre de alias Moisés”.

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Armas, celulares e, incluso, drones fueron incautados durante la operación Perla:

Además de Bogotá, la operación Perla logró importantes resultados en ciudades principales, como Cali, Medellín, Santa Marta y Barranquilla, en las que integrantes del comando élite se presentaron en las viviendas que funcionaban como escondite de estos criminales e incautaron más de 50 armas de fuego, 12 granadas, 300 celulares y drones.