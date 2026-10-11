CANAL RCN
Colombia Video

Operación Perla permite la captura de 148 personas relacionadas con el delito de extorsión en ocho ciudades

Estructuras como el Tren de Aragua, Los Satanás, el ELN y las disidencias de las Farc fueron golpeadas.

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
09:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En 44 diligencias, realizadas en ocho ciudades, como parte de la Operación Perla, fueron capturadas 148 personas, relacionadas con el delito de extorsión.

Es un golpe a estructuras como el Tren de Aragua y Los Satanás, en Bogotá, y el ELN, el Estado Mayor de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el resto del país.

Agentes del Gaula de la Policía llegaron a ellos, tras año y medio de labores de inteligencia, en las que fueron interceptadas cámaras de seguridad y se trabajó de la mano con agentes infiltrados y comandos élite en las calles.

Comerciantes de Bogotá temen por el regreso de las extorsiones de 'Los Satanás': piden más seguridad
RELACIONADO

Comerciantes de Bogotá temen por el regreso de las extorsiones de 'Los Satanás': piden más seguridad

Autoridades lograron identificar su modus operandi:

Los integrantes de bandas delincuenciales capturados durante la operación Perla en la capital del país solían presentarse en locales comerciales de Bogotá y Soacha para intimidar a comerciantes y trabajadores o atentar en su contra, cuando no accedían a sus exigencias.

Un taxista, bajo condición de anonimato, recordó que trabajadores del gremio fueron “víctimas también de amenazas contra su integridad, contra su vida. Una motocicleta con una pareja pasaba amenazando a los taxistas, con panfletos a nombre de alias Moisés”.

Capturan en Pereira a hombre señalado de extorsionar a su expareja con videos íntimos
RELACIONADO

Capturan en Pereira a hombre señalado de extorsionar a su expareja con videos íntimos

Armas, celulares e, incluso, drones fueron incautados durante la operación Perla:

Además de Bogotá, la operación Perla logró importantes resultados en ciudades principales, como Cali, Medellín, Santa Marta y Barranquilla, en las que integrantes del comando élite se presentaron en las viviendas que funcionaban como escondite de estos criminales e incautaron más de 50 armas de fuego, 12 granadas, 300 celulares y drones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Señalado abusador de adulta mayor en Santander estuvo durmiendo y riéndose en audiencia: su actitud causa rechazo

Bogotá

Comerciantes de Bogotá temen por el regreso de las extorsiones de 'Los Satanás': piden más seguridad

Salud mental

Llamadas a la línea 106 de orientación psicología aumentaron 25,5% en 2026

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se conoció el desenlace tras el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Fútbol Profesional Colombiano

Otro partido de la Liga Betplay se suspende por violencia en la tribuna: así se vivió el tenso momento

Momentos de angustia vivieron miles de personas por cuenta de los mal llamados hinchas.

Perú

Fuerte temblor en Perú: sismo de magnitud 5,2 se registró HOY domingo 11 de octubre

Medellín

Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo

Cine

Cine gratis en esta ciudad del país: Regalarán 1.200 entradas por esta razón