Capturan en Pereira a hombre señalado de extorsionar a su expareja con videos íntimos

Un hombre conocido con el alias de Pipe fue capturado en flagrancia en el Terminal de Transportes de Pereira, Risaralda, cuando presuntamente intentaba recibir $1.300.000 de su expareja a cambio de no divulgar videos íntimos de ella.

Capturado por extorsionar a su expareja

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Según las investigaciones, la mujer habría sido víctima de presiones y amenazas durante varios meses por parte del señalado, quien presuntamente utilizaba el material privado para exigirle dinero y mantenerla bajo intimidación.

Además de amenazar con difundir los videos, el hombre habría advertido que podría causarle daño y generar problemas en la relación sentimental que ella mantiene actualmente. Ante la situación, la víctima habría acudido a las autoridades para denunciar los hechos.

Así capturaron a alias Pipe

La captura fue realizada mediante un operativo conjunto entre el GAULA de la Policía Nacional y el GAULA Militar, cuyos integrantes actuaron en el momento en que, presuntamente, se concretaría la entrega del dinero.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un teléfono celular que será sometido a análisis técnico para establecer si contiene información que permita esclarecer las exigencias económicas y las amenazas denunciadas por la mujer.

Tras su captura, alias Pipe quedó a disposición de las autoridades judiciales por su presunta participación en el delito de extorsión en grado de tentativa.

El caso continúa en manos de la justicia, que deberá establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del señalado.

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar las amenazas y las exigencias económicas, especialmente cuando se utiliza información privada o material íntimo como mecanismo de intimidación.