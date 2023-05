¿Existe realmente una oposición en Colombia? Paloma Valencia, Enrique Gómez y David Luna respondieron

El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo hace ocho días le preguntó al presidente de la República sobre quien creía que era el líder de la oposición en Colombia a lo cual respondió:

‘‘Están peleando por eso, yo los dejo, peleen, ya veré quien, a lo mejor son varios grupos de oposición, así pareciera, pero no es mi deber decir quien, están peleando mucho por eso’’.

Ahora bien ¿existe de verdad oposición en Colombia? y si es así, ¿en qué anda la oposición?, pues bien, el director de Noticias RCN conversó con la senadora Paloma Valencia, el excandidato presidencial, Enrique Gómez y el senador David Luna.

Muchos uribistas pueden estar diciendo a propósito de la oposición: qué posición más floja la del Centro Democrático, son más las veces que piden respeto por el presidente que en que lo confrontan, Uribe calladito como una blanca paloma

¿Usted qué piensa de la gente que dice eso?

En diálogo con este noticiero, la senadora Paloma Valencia respondió a esta pregunta:

Todo lo contrario, lo que pasa es que el país se había acostumbrado a que la oposición era tratar de tumbar al presidente, hacer paros, destruir el país, las oposiciones en una democracia no pueden ser así, la realidad de la oposición es que el presidente hoy le tiene una aceptación del 30%. Luego la oposición está súper funcionando lo que pasa es que al presidente le conviene decir que no hay oposición y que él se está cayendo solo, pero eso también sirve, que se está cayendo solo a pedazos por mal.

Por otro lado, la gente también le reconoce a David Luna que es un congresista estudioso, que siempre tiene un argumento, pero dicen: no me vengan con el cuento de que Cambio Radical es la alternativa cuando han tenido candidatos condenados y políticos de muy dudosa reputación en su partido, a lo que este senador respondió:

Cambio Radical claro que ha tenido problemas y creo que hemos asumido la responsabilidad política, pero hoy es un partido distinto un partido que con argumentos, inteligencia y respeto actúa y actúa frontalmente y cohesionadamente, en contra de un Gobierno que está acabando con el bolsillo de los colombianos, que está acabando las reservas de petróleo o de gas y que va a poner al país el ‘jaque’ con un posible razonamiento.

Por su parte, el excandidato presidencial, Enrique Gómez respondió a aquello quienes dicen que habla de bien, pero no tiene nada de votos, ni de relevancia política en el país, a demás de cómo le esta yendo haciendo posición al Gobierno.

Nosotros somos uno de los dos partidos registrados como de oposición ante el Consejo Nacional Electoral, tenemos un activismo digital, jurídico, colaboramos con las magníficas bancadas del Cambio Radical y CD que han estado ultra activas, mi admiración total a los dos senadores que nos acompañan en la Cámara, en la Comisión Séptima se han pegado un fajadón mostrándole al país lo inconveniente que es la reforma a la salud, participamos siempre en las ideas, en lo programático y estamos construyendo nuestra estructura para las elecciones de octubre 2023, el gran plebiscito donde todos los ciudadanos de Colombia pueden decir, no a las reformas de Petro, no al mal Gobierno, no al presidente ausente, ese que ni siquiera ve la oposición, no ve los problemas, no ve los derrumbes, no ve la crisis energética, no ve la inflación y obviamente no ve el asesinato de los miembros de la Fuerza Pública, de Policía y el acosamiento a muchos municipios en el país.

Y es que precisamente para las elecciones de octubre algunos como el excandidato presidencial, Enrique Gómez, piensan que es una oportunidad para mandarle un mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Hay manera de que el péndulo gire hacia la derecha y no se quede en la izquierda en las elecciones?

Paloma Valencia: Yo creo que sí, la gente uno la ve en la calle muy aburrida con el Gobierno. Nosotros estamos promoviendo la consulta para que seamos los colombianos los que tengamos las últimas palabras sobre las reformas y no el Congreso de la mermelada y uno lo que ve es que no damos abasto recogiendo las firmas. Yo salí una hora a Unicentro y recogí 500 firmas con cinco personas más, es decir, la gente en fila para firmarlos. Uno lo que ve, es que el Gobierno le está yendo muy mal y necesariamente lo que tiene que pasar es que los colombianos castiguen los partidos que le están aprobando reformas que nos van a terminar de acabar el sistema de salud, que tiene problemas, pero que tiene también los mejores resultados de toda América Latina incluso de toda América, que no lo van a volver todo público diciendo que hay corrupción en la EPS pues claro, pero hay en los hospitales y en los pacientes y la peor ha sido la política, le van a entregar la plata a los politiqueros.

Una reforma laboral, es que le da uno risa, que no genera empleo y que no soluciona la informalidad y que solo beneficia al pequeño grupo de sindicalistas privilegiados que tiene el país. Yo creo que el país se está dando cuenta que aquí el cambio fue en reversa y la gente va a votar, no solamente en contra del Pacto Histórico, sino en contra de los partidos que apoyen las reformas en el Congreso.

Enrique Gómez: Pero no solo al Gobierno le va mal, les va mal a los ciudadanos, la carestía, la inseguridad rampante, la falta de liderazgo en la Fuerza Pública, el retorno de la extorsión, el abigeato, el secuestro en muchas regiones del país, la inseguridad en las grandes capitales son esencialmente lo que la ciudadanía está sintiendo y ve ese debate confuso.

Ahora bien, en conversación con presidente de la República, Gustavo Petro y el director de Noticias RCN, indicó que la inflación está cediendo, que el desempleo ha bajado y que él espera dejarlo en un dígito prontamente, en cuanto al tema de la seguridad indicó que el homicidio en términos generales ha disminuido un 5%.

Enrique Gómez: Él vive en un mundo de fantasía, el recrecimiento económico en el primer trimestre de este año ha caído abrumadoramente más de 7 puntos, el desempleo esperemos los indicadores, está creciendo en las grandes capitales del país y que le vayan a vender el cuento a la gente de que la canasta familiar está más barata es demostrativo de un presidente que no quiere ver la realidad, no le gusta, vive en su relato, el relato del odio de que toda la democracia es mala y de que él es un hombre perfecto y no quiere enfrentar los padecimientos que sufren los colombianos.

Paloma Valencia: Y aumentaron las masacres, aumentó el secuestro, aumentó la extorsión y lo que está pasando en todo el país por ejemplo en el suroccidente es pavoroso, la gente tiene que pedir un carné de los grupos ilegales para poder entrar y salir de los municipios, la gente le están reclutando a sus hijos y lo que es más grave, le están creando guardias campesinas que son nuevos grupos de autodefensa que van a terminar convertidos en paramilitares o en guerrillas y el Gobierno dice que hay que celebrarlo si tienen una ley para legalizarlos.

¿Ese panorama puede cambiar en octubre?

David Luna: Los colombianos en octubre van a tener la posibilidad de hacer un referendo de si están de acuerdo o no, con que la amarre las manos y los pies a la Fuerza Pública con que están de acuerdo o no con que la canasta familiar esté insostenible, si están de acuerdo o no, con algo tan complicado y es la crisis energética que estamos a portas de vivir, por esa razón, las elecciones de octubre son precisamente no coincidentes con las presidenciales, para que los ciudadanos piensen cómo generar equilibrio, pero dos, hay que buscar, hombres y mujeres que tengan capacidad de administrar sus ciudades, no voten solamente en contra, sino voten por personas capacitadas que tenga la posibilidad de demostrar acción y no solo discurso, que es en lo que se ha quedado Petro.

Petro ahora dice que él no trina, que él no compra las camisas, que él no educó a su hijo y adicionalmente que no tiene la responsabilidad por lo que se está viviendo en el país, perdóneme es el presidente de los colombianos y debe responder.

¿Ustedes lucen unidos?

Enrique Gómez: Hay dialogo permanente, tenemos un chat de coordinadora de oposición, nuestros líderes se respetan mutuamente, hemos promovido el diálogo para encontrar buenos candidatos en las capitales en las gobernaciones. Yo estoy seguro de que tanto Álvaro Uribe como Germán Vargas están a la altura de lo que la historia demanda de ellos y de sus ejecuciones, son dos grandes líderes del país y claro que hay diálogo, claro que hacemos colaboración, compartimos información y seguimos mostrándole al país como son de malas estas reformas.

David Luna: Quien busca precisamente que estemos desunidos o que la ciudadanía piense eso es el presidente Petro, por eso le contestó lo que le contestó en su entrevista, dijo que no había oposición, que no identificaban a nadie, esta oposición le hundió la reforma política Petro, esta oposición alertó de la mermelada y del lentejismo de la reforma a la salud, esta oposición evitó que pasara lo que pasó con muchos de los temas en la reforma de orden público, o sea esta es una oposición que ha trabajado conjuntamente.

Paloma Valencia: A mí me parece que le han dicho a la gente es que no hay un solo líder de oposición, ese sería una debacle porque si a la gente no le gustará el líder entonces estaría la oposición acéfala. Aquí lo que hay, es un relevo generacional y eso es muy importante, porque yo le pregunto, ¿a quién va a lanzar a Petro aparte de Verónica Alcocer? allá sí que no hay relevo generacional, allá hay un solo líder y una izquierda agonizante, aquí lo que hay es el vigor de unos partidos que se renuevan, que tienen gente proponiendo cosas.

Enrique Gómez: Ahí hay matices ideológicos y generaciones y hay construcción orgánica de partidos, yo creo que el lenguaje, puede reservarlo a partidos como el Conservador o el Liberal o la U, que están un día comiendo lentejas y otro día botándole al Gobierno, la gente sí está viendo los partidos que asumen costo político como Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional recién llegado, sí con unas diferencias en el tono, es lo democrático.

Paloma Valencia: Los matices son importantes porque es que la gente puede ir escogiendo qué es lo que quiere y ahora ese discurso de que es que hay unas familias que siempre han gobernado, hombre, eso yo lo llamo conocimiento tradicional, usted tiene la ventaja de encontrar, por ejemplo, mi familia que ha estado en la política sin un escándalo de corrupción durante 200 años y la gente hoy, lo que quiere es eso, porque la gente está mamada de estos nuevos liderazgos que hablan paja, roban y no hacen nada.

David Luna: Acá, le tenemos pánico al relevo generacional, acá le tenemos pánico a que hayan nuevas voces, nuevos liderazgos, claro que hay unos líderes maravillosos que han hecho mucho por el país, pero hay otros que hemos tratado de hacer las cosas de manera correcta sin escándalos de corrupción, con acciones y contundencia con siempre evidencia y de eso se trata la política de demostrar nuevas ideas y sobre todo nuevas formas, le repito lo que le dije al principio, yo no salgo a romper la estación de Transmilenio para oponerme a un Gobierno, yo no salgo a pegarle a otra persona para oponerme a una decisión.

Paloma Valencia: Ni a ningún delincuente ni tenemos gente visitando las cárceles para que nos den apoyo político. Imagínese que esta es la historia: los mafiosos iban a dar la plata a la campaña de Petro pero no llegó, el hijo se la robó, no, es que no le pueden decir a uno eso, acuérdese que Samper cuando después sale el escándalo, nunca se atrevió sino a meter presos a los Rodríguez Orejuela, aquí los están liberando de la cárcel con la paz total, entones yo creo que el país sí tiene que irse dando cuenta quienes son los que tienen vínculos con los bandidos y quienes están asociados con los criminales.

¿Les preocupa ese llamado que hace el presidente constantemente a que el campesinado se levante y a llegar hasta donde el pueblo quiere?

David Luna: a mí lo que me preocupa es que no respete a las instituciones, que no respete al que piensa distinto a él. Él hizo un discurso de posesión de estadista, pidió respeto por la oposición, por la prensa, después el discurso del balcón fue de activista, simplemente salió a decir: el que no está de acuerdo conmigo o lo cierran o lo atacan.

¿Petro se ha saltado la Constitución hasta hoy?

David Luna: No, yo creo que no, pero lo que si creo es que está permanentemente alentando a que todo el que piensa distinto a él, sea golpeado.

Paloma Valencia: Y sobre todo yo creo que, no brincado la Constitución, pero todo el tiempo amenaza con que de pronto se la brinca.

Enrique Gómez: No más llamados al odio, al conflicto social, a la destrucción, el país lo que quiere es construcción, este señor no sabe gobernar, no quiere gobernar y vive en un mundo de fantasía y para tapar su inoperancia y la de su Gobierno, un gabinete entre la ignorancia y el fanatismo ideológico quiere crear esos temores.

David Luna: No ha habido la primera vez donde tengamos la posibilidad de conversar con un ministro sobre qué alternativas proponemos, se cierra la puerta permanentemente.

Paloma Valencia: Y hablan del diálogo y el diálogo resulta que es un monólogo, usted se acuerdan los famosos diálogos populares, la gente que fue me contaba, que llegaba el presidente echaba un discurso de dos o dos horas y media o tres y se iba. Y entonces ese es un diálogo, lo mismo que pasó con los partidos que dizque iban a hablar con él sobre la reforma de la salud, lo sentaron, los resumieron, les dijeron 90% de acuerdo anunciaban y después presentaron lo que ellos querían, o sea, el diálogo de ellos es monólogo.

¿Le ven algo bueno al presidente Gustavo Petro?

Paloma Valencia: Yo le digo que a mi me gusta todo el enfoque que tiene sobre la economía popular, que yo creo que es un tema bien importante, ellos identifican bien los problemas, lo que pasa es que con ignorancia tratan de resolverlo y se inventan cosas que ya el mundo ha probado y que no funcionan.

Enrique Gómez: Creo que el presidente ha sido fiscalmente responsable tratando de cerrar el déficit del Fepc, ha asumido el costo político del aumento en el precio de la gasolina, creo que es un error dejar congelado el precio en el ACPM, se queda con el pecado y sin el género porque al final del día el déficit es uno solo y las finanzas públicas no pueden soportar eso, creo que es importante abordar el debate de la reforma pensional, hay que acabar con los subsidios a los más ricos y realmente concentrar los subsidios en quienes tienen menos posibilidades de alcanzar un ahorro pensional y una mesada pensional que es el grupo que gana un salario mínimo o menos y ahí creo que es un despropósito que se pone fiscalmente y la buena idea va a terminar quebrando a la nación.

David Luna: Yo creo que acierta en enfrentar el cambio climático, en pensar en una transición energética, pero lamentablemente quien tiene a cargo de esos proyectos permanentemente fracasa, mire lo que acaba de pasar en La Guajira con el anuncio del cierre del proyecto eólico más importante en los últimos años pero adicionalmente con los bonos de carbono en la reforma tributaria le quitaron la mitad de la posibilidad a las comunidades que protegen bosques, fauna de recibir recursos para ese tratamiento, entonces yo creo que el presidente, lanza en determinados momentos ideas que compartimos todos, pero lamentablemente no tiene los ejecutores idóneos para ponerlas en práctica.