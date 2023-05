Laura Sarabia, citada a debate en el Congreso por escándalo sobre interrogatorio en sótanos de la Presidencia

El representante a la Cámara Óscar Villamizar (Centro Democrático) citó a debate en el Congreso de la República a Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, por el escándalo que se desató tras las declaraciones de Marelbys Meza a la revista Semana.

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, afirmó que fue interrogada irregularmente en unos sótanos del Edificio Galán, adscritos a la Presidencia de la República y ubicados al frente de la Casa de Nariño.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...) Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted”, aseguró Meza.

“Es de suma gravedad pues no solamente se trataría de una flagrante violación de derechos humanos y judiciales de la víctima, sino que involucra a varios altos funcionarios, y funcionarios de seguridad, quienes, con su aquiescencia, permitieron el abuso de poder”, dice el documento firmado por Villamizar, en el que le pide a David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, que cite a debate de control a Sarabia en el Capitolio Nacional.

Villamizar, representante a la Cámara por Santander, detalló diez puntos que considera cruciales para mencionada citación, para la que por ahora no hay fecha definida:

1. Si había o no orden judicial para interrogar a Marelbys Meza.

2. ¿Por qué hay en Palacio de Nariño un polígrafo y para qué se usa?

3. ¿Quién tiene la propiedad del polígrafo? ¿De quién depende? ¿Quién fue el poligrafista a cargo?

4. Entregue video del video de interrogatorio del polígrafo

5. ¿Quiénes interrogaron a Marelbys Meza?

6. ¿Quién dio la orden de conducir a Marelbys Meza a Palacio de Nariño?

7. ¿Qué Vehiculos y personal se usó para conducir e ingresar a Marelbys Meza a Palacio de Nariño?

8. Entreguen transcripción de las preguntas hechas a Marelbys Meza en la prueba de polígrafo.

9. ¿Qué abogado acompañó a Marelbys Meza en ese interrogatorio con interés en un proceso penal?

10. El monto y proveniencia del dinero presuntamente hurtado.

La respuesta de la Presidencia

Sobre el escándalo, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que expresó: “Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás”.