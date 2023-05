El nuevo rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa por jóvenes de primera línea

Si hablamos de uno de los rifirrafes más fuertes de los últimos días entre el presidente y el fiscal general, sería sin duda el relacionado con la libertad de los jóvenes de la llamada primera línea. En las últimas horas el fiscal Barbosa le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

Un nuevo capítulo de discrepancia entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa se dio producto de un tema que ha sido motivo de diferencias entre los dos: los jóvenes de la primera línea.

De acuerdo con el presidente de la República existió una comunicación desde la Fiscalía general para señalar a los jóvenes de terrorismo por lo que mencionó no solo al máximo ente acusador sino también a la Procuraduría.

"Siguen en la cárcel a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría: bueno y los vamos a dejar en la cárcel, eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, es: jóvenes ustedes no se muevan, no protesten porque miren lo que les va a pasar, los tienen como un trofeo" dijo también Gustavo Petro.

El fiscal Francisco Barbosa le respondió recalcando que los jueces en Colombia ejercen su total autonomía y que la Fiscalía solo cumplió su trabajo en materia investigativa y acusatoria frente a las pruebas presentadas de múltiples delitos durante las protestas violentas.

Por su parte el fiscal Barbosa señaló:

“El presidente como cree que es el fiscal general de la Nación, entonces estamos aquí en un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial ¿cómo hacemos para entender?, ¿cómo hacemos para explicarle que, primero no es mi jefe, y segundo: él no es la Fiscalía ni los jueces?”.