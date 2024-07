Parteras, los saberes ancestrales del Pacífico que salvan vidas

A las matronas, como también se les conoce, las encontramos en comunidades apartadas donde la distancia, la presencia de grupos armados o por un factor económico les impide a las gestantes un acceso a los servicios médicos.

Aunque su trabajo no gozaba de reconocimientos, ahora, las parteras, no solo tiene apoyo de algunas entidades, si no que se están organizando para capacitar a hombres y mujeres y así sus saberes y aportes sean verificados.

La partería, un saber heredado que salva vidas en las comunidades

Las parteras del Pacífico son mujeres afro, indígenas y campesinas que aprendieron una práctica ancestral que se niega a desaparecer. Son parteras en el Chocó que con sus manos logran dar vida y como María Palomeque quien durante los 46 años dedicados al oficio ya son 1.500 nacimientos que se suman a su saber. Los mismos que se convirtieron en sus hijos.

“Aprendí por mi abuela, mi bisabuela, mi mamá y mi papá (…) por tradición me quedé con esa esa herencia porque me nacía y era un orgullo para mí”, relató María.

De los que he recibido tengo médicos, profesionales, abogados, maestros, policía

Y aunque enfrentan las dificultades de algunos partos complicados, la mayoría de las veces logran salir avante.

RELACIONADO Una joven artesana se destaca con sus creaciones en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto

“El parto más difícil que tuve fue un par de mellizos. Uno estaba atravesado, estaba pronosticado para hacerle cesárea y eso me dio dificultad, pero con la ayuda de Dios nacieron vivos”, relató María.

El acompañamiento de las parteras empieza con los cuidados primarios durante el embarazo para que el parto termine con un llanto de vida y el postparto con una mamá superviviente.

Y junto a esa proeza de vida está la ayuda de la madre tierra de donde provienen las plantas medicinales, sagradas para los indígenas y milagrosas para las comunidades.

“Partería no es solo la que atiende un parto, partería también es esa mujer que está transformando la naturaleza para ayudar a una familia, para ayudar a una mujer, para ayudar a los esposos”, afirmó Manuela Mosquera, enfermera y partera.

La importancia y el reconocimiento de la partería como labor ancestral

A lo largo de la historia no ha sido fácil abrirse camino para tener el reconocimiento que merecen.

“La mayor dificultad para estar donde estamos, la falta de respeto por la labor de la partería. Muchos creen que, porque fueron cinco años a una universidad y muchas de ellas no tienen esos estudios, creen que no tienen la experiencia, que son ignorantes, que no son lecto-escritoras para poder hacer la labor que hacen”, dijo Manuela.

RELACIONADO Diseñadora santandereana llega al Fashion Week de New York con sus creaciones artesanales

Ella, junto a 1.550 mujeres y hombres dedicados a la partería, hacen parte de Asorediparchocó, una asociación que busca resaltar la labor ancestral.

“Inicia en un proceso de agencias de Naciones Unidas empezamos a identificar a mujeres parteras, médicos tradicionales, que hacían esta labor y decidí co-capacitar, como enfermera dije ellas necesitan que las orienten, que tecnifiquen sus saberes y las integremos. Integrar a las parteras va a contribuir a la disminución de muertes de maternas”, afirmó Manuela.

Es así como en un trabajo interinstitucional nació Partera Vital, un proyecto para apoyar y mejorar la partería en el Pacífico colombiano.

“Hemos alcanzado y mejorado las cifras de nacimientos para todos estos territorios y para todos estos grupos. Tener las cidras nos permite visibilizar esta labor, visibilizar los nacimientos de los niños”, dijo Piedad Urdinola, directora del Dane.

La complejidad del territorio, la presencia de grupos armados o la capacidad económica ya no son impedimento para que las matronas salvaguarden la partería tradicional étnica del Pacífico.

Es una puerta que cerró brechas y permitió visibilizar los saberes y labor de las parteras

Por el aporte cultural y la importancia de este saber ancestral, desde 2022 la Corte Constitucional reconoció la partería como saber ancestral y patrimonio cultural de la Nación.

Además, la Unesco declaró la partería, sus conocimientos, habilidades y prácticas como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Y el 5 de mayo se celebra el día internacional de la partería profesional.

Esto es solo una forma de protección de los derechos productivos de las mujeres que pertenecen a las comunidades en donde se ejerce este saber.