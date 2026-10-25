Le dispararon en la cabeza e incendiaron su moto para fingir un accidente: Gerlein Joya tenía 22 años

Como Gerlein Giovanna Joya, identificaron a la joven de 22 años que fue asesinada en Puerto Wilches, Santander, en un caso que inicialmente las autoridades manejaron como un accidente de tránsito y que realmente podría tratarse de un feminicidio.

La víctima presentaba tres impactos de bala en la cabeza y su motocicleta fue incinerada, presuntamente para encubrir el crimen.

La joven había terminado recientemente una relación sentimental, aunque aún no se ha establecido quién sería el responsable del crimen, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos apuntarían a que podría tratarse de un feminicidio; así lo indicó la tía de la víctima, Maribel Ibánez:

Un joven, sí, pues se señala como presunto responsable del hecho, más allá de si fue él o si fue otra persona, alguien, alguien planeó, alguien llegó y realizó los hechos.

Así habría sido el feminicidio de Gerlein Joya

Los hechos ocurrieron cuando la joven se dirigía a su trabajo en una productora de palma de aceite, alrededor de las 5:30 de la mañana. Inicialmente fue trasladada a un centro médico local bajo la versión de que había sufrido un accidente de motocicleta, para posteriormente ser remitida al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga.

Me llama la doctora, necesita hablar con el familiar, me hace muchas preguntas y al final simplemente me dice, la niña no tuvo un accidente de tránsito, la niña tiene tres balas alojadas en su cabeza. Esto fue devastador.

La familia comenzó a cuestionar la versión oficial desde el principio. "Dicen que la moto se prendió sola, que se reventó una llanta. La velocidad para que la moto se prenda no da”, explicó la tía.

El exnovio de Gerlein Joya desapareció de Puerto Wilches

La expareja sentimental de Gerlein no ha sido ubicada en el municipio de Puerto Wilches, lo que ha generado mayor preocupación entre familiares y autoridades investigadoras del caso.

La joven fue declarada con muerte cerebral y su familia tomó la decisión de donar sus órganos. La comunidad de Puerto Wilches ha respondido con velatones y marchas exigiendo justicia.