Periodista denuncia amenazas de muerte por parte de su expareja: pide acción urgente a las autoridades

En un video difundido en redes sociales, la periodista Julieth Merchán, denunció públicamente el acoso y las amenazas constantes que ha recibido por parte de su expareja.

En su declaración, expresó su angustia ante la "falta de acción por parte de las autoridades competentes", a quienes ya ha recurrido en varias ocasiones sin obtener la protección necesaria.

La periodista relató cómo desde que decidió terminar su relación con el hombre se ha visto sometida a una escalada de violencia, que incluye amenazas de muerte, acoso persistente y violaciones a su privacidad.

Sin embargo, tras haber interpuesto varias denuncias ante la Fiscalía y contar con una medida de protección, las agresiones continúan, y ella teme por su vida.

Periodista denuncia amenazas de muerte por parte de su expareja

En diálogo con Noticias RCN, Julieth Merchán compartió los detalles de relación con su agresor, que duró apenas cinco meses, pero estuvo marcada por la violencia física y psicológica desde sus primeras etapas.

Durante ese tiempo, su expareja la agredió en diversas ocasiones, llegando incluso a intentar asfixiarla en dos oportunidades. Al poner fin a la relación, el hombre inició un ciclo de acoso aún más intenso en contra de ella.

Decidí terminar con la relación porque no podía soportar más la violencia. Me asfixió dos veces, me golpeaba y constantemente me insultaba. Cuando se dio cuenta de que no volvería con él, comenzó a acosarme. Me persigue hasta mi casa, aparece de sorpresa y ya no sé qué más hacer.

Su presunto agresor la sigue e ingresa a su vivienda sin autorización

El punto cumbre del acoso ocurrió recientemente cuando el agresor ingresó al apartamento de la mujer con la clara intención de hacerle daño. En su testimonio, la periodista narró cómo su expareja logró entrar a su vivienda portando una navaja, con la que pretendía atacarla.

Solo la rápida intervención de sus vecinos logró evitar que el hombre cumpliera su amenaza. Sin embargo, según ella, la Policía habría permitido permitió al agresor retirarse del lugar, sin tomar ninguna acción en su contra.

El día de ayer ingresó a mi apartamento con una navaja. Mis vecinos vieron todo y llamaron a la Policía. Los agentes no hicieron nada, simplemente lo dejaron ir porque, según ellos, como yo no estaba presente en el momento del allanamiento, no podían detenerlo.

Esta presunta falta de acción ocurrió a pesar de que la periodista cuenta con una medida de protección emitida por la Comisaría de Familia, la cual exige que su expareja mantenga una distancia de al menos 1.000 metros de ella y se abstenga de cualquier tipo de contacto o violencia.

“Tengo una medida de protección, pero no sirve de nada. La Policía se lava las manos y la Fiscalía tampoco hace nada. No entiendo qué más tiene que pasar para que me presten atención. Estoy viviendo con miedo constante, esperando que me maten,” agregó la periodista, visiblemente angustiada.

Periodista teme por su vida tras amenazas de muerte de su expareja

Además de los intentos de agresión física, la mujer ha sido víctima de constantes amenazas de muerte a través de mensajes que su expareja le ha enviado directamente.

En varios de estos textos, el agresor le advierte que la atacará en cualquier momento, dejándole claro que no tiene miedo de las consecuencias legales debido a la aparente ineficacia de las autoridades.

“Te voy a esperar en tu trabajo, no te dejes ver porque te voy a llenar la boca de balas”, escribió en uno de los mensajes.

“Estoy afuera de tu casa. Si no sales, te espero mañana y te doy tu puñalada,” dice otro de los mensajes, que Merchán ha entregado a las autoridades como prueba.

Foto: Noticias RCN

En otra ocasión, el hombre también le advirtió que, mientras las autoridades decidían actuar, él ya habría ejecutado sus amenazas. “Ellos no hacen nada, mientras tanto yo ya me les adelanté,” le dijo, según relató la víctima.

Periodista exige acciones urgentes de las autoridades tras las amenazas recibidas

Noticias RCN obtuvo el documento en el que la Comisaría de Familia le otorgó una medida de protección que incluye la prohibición de cualquier contacto por parte del agresor, así como la suspensión de su porte y uso de armas.

Foto: Noticias RCN

Las disposiciones incluyen rondas periódicas de la Policía en su lugar de residencia y trabajo, pero según Julieth Merchán, estas no se han realizado de manera efectiva.

Además, se le ofreció un cupo en la Casa Refugio de la Secretaría de la Mujer, pero ella decidió no aceptar la medida debido a que no desea abandonar su vida cotidiana ni su trabajo por miedo a su expareja.

Ante esta situación, en su denuncia responsabilizó directamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía y al Gobierno de cualquier cosa que pueda sucederle, ya que asegura que, si bien ha seguido todos los pasos legales, las entidades encargadas de protegerla han “fallado en su labor”.

Si algo me llega a pasar, será responsabilidad de la Fiscalía y la Policía. He denunciado, he pedido ayuda, pero me siento completamente desprotegida. Están esperando que ocurra un feminicidio más para actuar.

Finalmente, tras el incumplimiento a la medida de protección en la tarde de este 24 de octubre habrá una nueva audiencia para dejar en firme la caución.