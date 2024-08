Persiguiendo la verdad: una persecución policial en el sur de Bogotá que dejó dos muertos y varios interrogantes

Audios que corresponden a una persecución policial en el sur de Bogotá y hacen parte de un expediente que la Fiscalía archivó en enero pasado, demostrarían que en durante un operativo pasó algo más que un accidente de tránsito, eso asegura la esposa del hombre que murió en los hechos.

Cada vez que un policía activa su radio para reportar o contestar un llamado, esa comunicación queda almacenada y deja un registro digital que se vincula al dispositivo que envía la señal y la central que lo recibe.

Y las huellas de esta historia empezaron con un radio que se activó en una esquina del suroriente de Bogotá la madrugada del 21 de febrero del 2019.

“Central D2 me retiro un momento de la 12 con sexta a llegarle a una moto porque no me hizo el pare”.

El piloto en fuga era Cristian Cavanzo y el uniformado que dio la primera alerta sabía muy bien a quien estaba persiguiendo.

“Central voy bajando por la primera para llegar a la 24, primera sur, una motocicleta no me quiere parar ahí con las unidades. Central apóyame”.

¿Primera sur con 24 dice que va bajando?: Ya voy a llegar a la 30, ya voy a llegar a la 30, no me quieren parar. Ahí con cuadrantes del CAI Valvanera central cuadrante 17 – 18

¿Quién era Cristian Cavanzo?

En el barrio La Gloria, en San Cristóbal Sur, vivían Erika Muñoz, Cristian y sus cinco hijas. Llevaban una vida modesta, pero tranquila, hasta que un día un investigador encubierto de la Policía eligió justo la casa de al lado de la familia como fachada para dar con un traficante de drogas que, según denuncias, al parecer relacionaba en sus negocios a algunos uniformados del barrio.

“Él estaba tratando de averiguar por un jíbaro que, pues era de toda la vida de ahí del barrio, que creció con mi esposo, pero obviamente él nunca tuvo nada que ver con él. El policía empezó a investigar y se dio cuenta que el acceso para llegar al jíbaro era mi esposo. Empezó a ganárselo (…) el policía se drogaba con todas las personas que había ahí, olía perico, fumaba marihuana”, relata Erika Muñoz, esposa de Cristian.

El operativo fue un éxito el traficante fue capturado, el detective se fue del barrio, pero Cristian y su familia quedaron expuestos por haber ayudado, sin saberlo, a desmantelar esa trama de drogas y corrupción.

“Julián desde que llegó al barrio Cristian consumía marihuana, ya todo el mundo consume su dosis personal, decía que no le gustaban los marihuaneros que ojalá se murieran en muchas ocasiones lo cogió de los testículos, le creó lesiones en los testículos, se lo llevaba a la UPJ, le pegaba. Pasaron muchas eventualidades que fueron muy difíciles. ¿Por qué él accede a demandarlo? porque se lo llevan para un CAI y le pegan”, señala Erika.

La persecución tuvo un final fatal

Para terminar con la inusual persecución la central de radio activó más de seis CAI distribuidos por todo el recorrido. En video quedó registrada claramente la última maniobra de Cristian Cavanzo, ya con seis motos de Policía y una patrulla pegados a su rueda trasera.

“Aquí están los dos sujetos, se estrellaron contra un árbol, Necesitamos ahí la ambulancia para que vengan y los atiendan”.

Las comunicaciones oficiales terminan a las 3:30 de la mañana porque la patrulla que más insistió en esta persecución le dice a la central de radio que prefiere dar los detalles finales a través de una línea telefónica privada:

“Central me puede regalar numérico para marcarle".

Un caso con varios interrogantes

El primer interrogante que deja esta persecución es que ¿será que Cristian y su acompañante usaron esa ruta porque debido a las heridas que ya traían durante el camino, probablemente ocasionadas por los disparos que algunos dicen que escucharon, estaban tratando de encontrar ayuda en un hospital cercano? Cristian estaba tendido en el piso agonizando y el Hospital San Carlos está justo en la esquina.

La segunda pregunta surge de otro audio que también quedó registrado: “Bueno, pero confírmeme dos situaciones ¿es para propios la ambulancia o es para esos bandidos? No central, primero ubiquémosles ambulancia a los compañeros”

Si se estaba insistiendo en el apoyo de ambulancias para atender a los heridos de este incidente, tanto a los policías que habían caído durante la persecución como a los dos ocupantes de la motocicleta que estaban en muy malas condiciones, ¿por qué no se hizo algo para prestarles la atención inmediata sabiendo que estaban precisamente a 80 metros de distancia de la entrada principal de un centro que les podía haber salvado la vida?

Después de enterrar a su esposo, Erika, la joven viuda, está dispuesta a llegar a donde sea para que le digan qué ocultó el silencio de esas patrullas después del supuesto accidente en el que murió Cristian Cavanzo.