Duro llamado a las entidades públicas: estereotipos de género no pueden ser exigencias para un cargo

La Corte Constitucional le hizo un llamado a la Fuerza Aeroespacial (FAC), señalando que no puede excluir a las mujeres de cargos públicos por no poder usar tacones durante sus jornadas.

En cambio, deben primar los méritos por encima de los estándares estéticos o de presentación que define la entidad.

El caso de Aurora y los tacones

El punto de partida es el caso de una mujer llamada Aurora. Ella aseguró que quedó segunda en la lista de elegibles, pero no recibió la posibilidad de quedar en el periodo de prueba.

La versión de la FAC fue que presuntamente su examen médico arrojó que tenía una malformación en el pie, por lo que no podía usar los tacones ni estar de pie en los largos trayectos de los vuelos.

Esta respuesta no fue aceptada por Aurora, recalcando que cuando realizó el proceso no estaba contemplado el requisito de los tacones. Entonces, presentó una tutela y el alto tribunal falló.

Si bien la FAC al final le terminó concediendo el periodo de prueba, el caso permitió que la Sala Tercera de Revisión le hiciera un llamado, no solo a esta, sino al resto de entidades del sector público.

Los estereotipos no pueden ser exigencia: Corte Constitucional

Con respecto a los resultados médicos, la sala precisó que es obligación de las entidades tomar medidas para la población en condición de discapacidad: “Ninguna condición física se convierte en obstáculo para acceder al empleo público”.

“No pueden incorporar exigencias de acceso al empleo basadas en estereotipos de género ni en criterios ajenos a las reglas definidas en los concursos de mérito”, sostuvo el tribunal.

Lo que le ocurrió a Aurora quedó constatado como una vulneración. Para la Corte Constitucional, se le entorpeció el proceso a pesar de cumplir con los requisitos.