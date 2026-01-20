Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro

El tema de la entrega de los medicamentos y atención a los servicios de salud ha puesto en aprietos a miles de pacientes. Con el paso de los meses, son mayores las esperas y excusas, haciendo que sus tratamientos queden en vilo.

Las autoridades no han ofrecido respuestas. Los señalamientos han apuntado principalmente al Ministerio de Salud, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Evitar demoras en la atención médica

La Corte Constitucional le ha hecho seguimiento e hizo una dura advertencia. Las EPS e IPS deben tomar medidas que eviten demoras en la atención médica para la población de especial protección.

El llamado se dio tras analizar una tutela de una mujer de 70 años con enfermedades crónicas que no había recibido la atención. Su esposo pidió que se garantizara la protección, pero ella falleció.

El caso de una paciente

Se demandó a la Nueva EPS, dado que la tardanza hizo que el tratamiento no fuera oportuno. El hombre pidió que le realizaran los procedimientos correspondientes, así como seguir de cerca la situación.

La primera conclusión fue: “La EPS no garantizó el suministro del servicio de hemodinamia prescrito en urgencias a la agenciada de forma oportuna”. También hizo referencia a una amputación que le recomendaron a pesar del riesgo que había.

“Esta entidad (Nueva EPS) debía conseguir la institución de mayor complejidad que contara con las capacidades para prestar el servicio que requería (…) En virtud de ello, debe advertir que, a futuro, se abstenga de incurrir en demoras similares.

Para el alto tribunal, hubo una falta de respuesta oportuna de la EPS e imposibilidad de la IPS. Les advirtió a la Nueva EPS y al Consorcio Nueva Clínica Rafael Uribe Uribe no incurrir en estas acciones nuevamente.