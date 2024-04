No estaré más allá de agosto de 2026: presidente Gustavo Petro

Este martes 23 de abril el presidente Gustavo Petro uso su cuenta en X para hablar sobre las marchas del pasado domingo, los múltiples procesos judiciales relacionados a la financiación de su campaña e invitar a las personas a las manifestaciones de 1 de mayo.

"Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos, dispuestos a defender incluso a su líder de la justicia internacional, los invitamos a trabajar con nosotros la paz, los invitamos todos los días a discutir los proyectos de ley", dijo el presidente refiriéndose a las numerosas manifestaciones del 21 de abril, a las que previamente calificó de "débiles".

Según el mandatario, que no aclara a quien va dirigido su mensaje, el Congreso ha sido roto y se ha emitido información falsa con el propósito de construir un golpe de estado.

"Su respuesta no solo es romper de manera permanente el debate en el Congreso, sino llenar de odio a su gente con mentiras y "Fakes" y comenzar a construir el golpe."

"Su prensa ha buscado durante ya años la excusa del golpe: los topes electorales. Como si no fueran ellos los que han usado a Odebrecht, a Keralty, al Ñeñe Hernández, al paramilitarismo para elegirse", continuó el mandatario.

Además, el presidente aseguró que muchos de los casos en lo que ha sido mencionado son invenciones: el proceso contra su hijo Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito, donaciones irregulares a su campaña y otros aspectos.

"Una y otra vez inventan los hechos. En eso Barbosa los ayudó al máximo, torturando incluso a mi hijo, violando su habitación donde estaba su mujer desnuda; allanan sindicatos, llegan a afirmar que los dineros de los trabajadores que donan a partidos políticos si son criminales, en cambio los de los dueños de las EPS, o los de los dueños de la prensa, no", dijo.

Buscan y buscan y no han encontrado un peso.

De igual forma el presidente se pronunció sobre recientes hechos en los que se relacionó la financiación de gastos de su campaña con la empresa captadora de criptoactivos, Daiyli Cop, estafa en la que cayeron muchos colombianos. Afirmó que eso también era una mentira.

RELACIONADO CNE citó a declarar a Daily Cop por presuntos pagos a campaña del presidente Petro

"Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra", dijo.

Todas estas presuntas mentiras, dice el presidente, tienen el único objetivo de sacarlo del poder:

"Una y otra vez se estrellan, pero su objetivo si es claro, buscan la excusa para tumbar al presidente de la república porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluídas y al barrio pobre", aseguró.

RELACIONADO Captadora de criptomonedas habría financiado gastos de la campaña presidencial de Petro

El mandatario aseguró que no pretende quedarse hasta más allá de 2026, pero no se retirará antes de su cargo.

Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos.

De igual forma se refirió a las pensiones, el futuro de las EPS y la situación económica del sistema de salud.

"Dejen de gritar mentiras, no le vamos a quitar la pensión a nadie, no le vamos a quitar la EPS a nadie, solo que no vamos a permitir que se roben el dinero", aseveró.

El presidente aseguró sentirse tranquilo y no tenerle temor a las investigaciones.

A mí no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso

Asimismo, el presidente invitó a las personas a manifestarse en paz este primero de mayo.

RELACIONADO Aporte de Fecode sería evidencia para formulación de cargos del CNE a Petro y Roa

"Este 1 de mayo que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este primero de mayo tampoco habrá gases, ni golpes, ni morirá nadie como si sucedía antes", aseguró.

Por eso el 1 de mayo no solo tiene que llenarse de paz, de alegría y de justicia. Las marchas del trabajo siempre son marchas de la verdad.

CNE citó a declarar a Daily Cop por presuntos pagos a campaña del presidente Petro

Para el 7 de mayo fueron citados los representantes de la captadora de criptomonedas Daily Cop para declarar ante el Consejo Nacional Electoral sobre su presunta financiación de gastos de la campaña del presidente Gustavo Petro.

RELACIONADO Renunció el abogado del presidente Petro en el proceso ante el CNE

En el documento donde el CNE expone los motivos que refieren a estas diligencias, se evidencia la declaración del abogado de los representantes de Daily Cop, Víctor Eduardo Muñoz Rosero, en la que señala que habría manipulación de $180.000 millones a través de “captación masiva”.

Según el abogado, la empresa habría una relación con $4.000 millones que habrían sido entregados por medio de una empresa aérea.

El apoderado de los empresarios de Daily Cop aseguró que dicho pago se hizo a cambio de que el presidente Petro legalizara el criptoactivo como la moneda digital del país.

RELACIONADO CNE citó a declarar a Daily Cop por presuntos pagos a campaña del presidente Petro

Además, el CNE mencionó el 18 de abril que los magistrados Benjamin Ortiz y Álvaro Prada formularán cargos contra el presidente Gustavo Petro y su gerente de campaña Ricardo Roa por presunta violación de topes de campaña en 2022.

Las investigaciones que la Fiscalía adelanta sobre la presunta financiación irregular de la campaña Petro

La Fiscalía informó que se están adelantando seis investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades alrededor de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En esas investigaciones se mencionan tres funcionarios públicos cercanos al Gobierno: Francia Márquez, vicepresidenta de la República; Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).