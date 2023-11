Presidente Petro le solicitó a los ministros no tener intermediarios en las contrataciones públicas

El presidente Gustavo Petro emitió una nueva directiva a todo el Gobierno Nacional, pero en particular, a los Ministerios y directores de Departamentos Administrativos.

La directiva estable como asunto ejecutar el uso eficiente de los recursos públicos en cada dependencia ministerial.

"Los ministerios cuentan con dependencias internas, entidades adscritas y vinculadas, con capacidad jurídica para contratar, quienes se encargan de ejecutar las políticas públicas diseñadas, las cuales se materializan a través de su actividad contractual", expresa la directiva.

Presidente pide no tener intermediarios en contrataciones

El mandatario le solicitó a los funcionarios ejecutar los recursos públicos sin intermediarios, esto para evitar más gastos y demoras en la ejecución de las contrataciones.

"La celebración de contratos y convenios que permite la ejecución de las políticas públicas y el gasto público que la respalda, deberán estar enmarcadas por actuaciones que garanticen una ejecución eficiente de los recursos públicos del Presupuesto General de la Nación", expresó la misiva.

En la directiva se hizo el llamado para que cada entidad contrate directamente sin fiduciarias ni intermediarios en la contratación.

"Deberán ejecutar directamente sus recursos y evitarán acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en la ejecución de sus políticas y recursos públicos. En todo caso, se respetarán los contratos que a la fecha de la presente directiva se encuentren vigentes", concluye el documento.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que la directiva es para que cada entidad ejecute sus recursos.

"La presidencia saca una directiva instando a los ministerios a ejecutar sus recursos, para acabar la costumbre de hacer encargos fiduciarios que presupuestalmente aparecen como recurso ejecutado, pero en la realidad no es así, lo mismo que con organismos multilaterales que también se usan para evadir la licitación pública", explicó Velasco.

Directiva no incluye autoridades territoriales

La consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, se refirió a la directiva y aseguró que esta no incluye los convenios que se hacen con las autoridades territoriales como Gobernaciones y Alcaldías.

"Los convenios interadministrativos con los departamentos y municipios no hacen parte de la directriz presidencial. Esto se refiere es a la ejecución con otras entidades que utilicen como intermediarios para su ejecución", afirmó la consejera.

Preocupación del presidente por la ejecución

La consejera también aseguró que el presidente está preocupado por la baja ejecución que están teniendo los Ministerios y las entidades.

"El señor presidente lo que quiere es que los ministros ejecuten, no tiene nada que ver con gobernadores y alcaldes. El presidente está muy preocupado porque algunos Ministerios, no hablo de todos, están mandando estos recursos a fiducias, en cargos fiduciarios, y esa plata en la ejecución se ve alta, pero no se ve reflejada en los proyectos ni programas del presidente", afirmó Ortiz.