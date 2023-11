¿Roy Barreras será ministro de Defensa? Esto dijo el embajador

Desde el Gobierno han trascendido voces sobre lo que sería un nuevo cambio de ministros realizado por el presidente Gustavo Petro, sin embargo, hasta el momento, el mandatario nunca se ha referido a los supuestos cambios que habría en el gabinete ministerial.

Uno de los políticos que ha sido nombrado para ocupar uno de los Ministerios es el exsenador Roy Barreras, quien actualmente es embajador de Colombia en Reino Unido. Por estos días el excongresista se encuentra en Bogotá reuniéndose con diferentes ministros y funcionarios diplomáticos.

¿Roy Barreras será ministro de Defensa?

En medio de las reuniones, el embajador Barreras se refirió a la posibilidad de pasar a ser ministro de Defensa o del Interior, a lo que contestó que, por ahora, el presidente Petro no le ha ofrecido los cargos y únicamente está encargado de los asuntos entre Colombia y Reino Unido.

"La única tarea que me ha encomendado el presidente Petro es trabajar en los proyectos de transición energética, energías limpias, descarbonización con cooperación británica y la agenda que permita duplicar el turismo colombiano, garantizar el cierre de los macroproyectos", afirmó Barreras.

El embajador aseguró que es muy importante para el Gobierno colombiano obtener recursos de Reino Unido para así mejorar la economía del territorio nacional y generar empleos.

Lea también: Los cuatro operadores que disputarán en la subasta de 5G en Colombia

"A mí no me han ofrecido nada distinto que cumplir con mi tarea de embajador en Reino Unido. Me voy el jueves a continuar con la tarea después de las reuniones bilaterales que hemos tenido con distintos ministros para poder avanzar aquí y en Londres la sinergia entre los dos países en el marco del bicentenario", afirmó el excongresista.

Sobre si el presidente le llegara a hacer el ofrecimiento, Barreras aseguró que siempre ha trabajado por Colombia: "Hay que estar loco para cambiar la tranquilidad por el exceso de trabajo, pero yo estoy loco, de amor por Colombia", afirmó el embajador.

Roy Barreras habla sobre Daniel Quintero

El embajador también se refirió al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien confirmó su intención de aspirar a la Presidencia en el año 2026. Barreras consideró prematuras las intenciones del exalcalde.

"Hay unos exalcaldes por ahí como el de Medellín que se tiran a la piscina antes de construirla, por su puesto me parece que es demasiado prematuro. Cualquiera que fracase en la gestión que le encomiende un Gobierno, no tiene derecho a tener aspiraciones superiores, lo primero es cumplir con el deber con Colombia", concluyó Barreras.