Así funcionará el pico y placa en Bogotá este sábado, por la mala calidad del aire

En el marco que se vive en la capital de la república por cuenta de los incendios forestales, el pasado jueves la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del mandatario Carlos Fernando Galán, anunció drásticas medidas en materia de movilidad. Estas se dieron luego que se decretara una alerta fase 1 por la contaminación del aire.

Una de las medidas más importantes y las cuales deben tener en cuenta los bogotanos es la extensión del pico y placa para este sábado. De acuerdo a lo emitido por la alcaldía ciertos carros particulares no podrán transitar por las vías de la capital desde las 6:00 am, hasta las 12:00 pm.

Ahora, para no caer en confusiones y evitar una dura multa, debe tener en cuenta las placas que no podrán salir en estos horarios. En el comunicado emitido se asegura que los vehículos con matrículas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0, no podrán salir.

¿Qué otros vehículos no pueden salir?

En la misiva se lee que los automotores de carga, con placa blanca o amarilla, mayores o iguales a diez años, la medida funciona de la siguiente manera:

De lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 1:00 p. m., para los vehículos con placa terminada en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9).

De 1:00 p. m. a 8:00 p. m., para los vehículos de carga cuya placa termina en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0).

Cabe recordar que este decreto regirá de manera indefinida, es decir, hasta que se logre mitigar la emergencia ambiental y la calidad del aire en la capital mejore.

¿Qué otras medidas regirán este sábado?

Además del sector de la movilidad, la alcaldía aseguró que en "las obras públicas que se adelantan en la ciudad se deberá realizar riego de agua durante las actividades en los frentes de obra; hacer limpieza y lavado de llantas de vehículos utilizados en obra; implementar barreras físicas como lo son telas, polisombra y láminas, entre otras, e implementar sistemas de gestión eficientes del agua, reduciendo su consumo, reutilizando y optimizando su uso ".

Por otro lado, la secretaría ambiental también informó que "se debe restringir la operación de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos y líquidos de lunes a sábado entre las 6:00 a. m. y las 03:00 p.m. Además, restringir la realización de mantenimiento preventivo de los Sistemas de Control de Emisiones de las fuentes fijas ubicadas en establecimientos industriales".