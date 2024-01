Padre del registrador de Chocó pidió a secuestradores una prueba de vida de su hijo

Se cumplen 11 días del secuestro de Jefferson Elías Murillo, registrador de Chocó, quien fue raptado junto a su primo, Blyderson Arboleda Montañez, funcionario del Sena, cuando se movilizaban en un vehículo en la vía Istmina – Quibdó.

El plagio de los dos funcionarios fue perpetrado el pasado 6 de enero, en horas de la tarde. Habrían sido interceptados por cinco sujetos armados y encapuchados que los obligaron a descender del vehículo para llevárselos por una zona boscosa.

En las últimas horas, el padre del registrador no solo confirmó que los secuestradores no han establecido contacto con la familia, sino que, además, pidió una prueba de vida de su hijo. En este momento se desconocen las razones del plagio.

Piden prueba de vida del registrador de Chocó

Silvio Murillo, padre del registrador departamental de Chocó, Jefferson Murillo, pidió a los responsables del secuestro de su hijo una señal de vida.

Es una práctica que no se le desea a ningún ser humano. Es una humillación por la que estamos pasando. Ni siquiera se han comunicado con nosotros.

La familia del funcionario no solo está preocupada por no saber de su paradero, sino que crece la angustia al no entender por qué fue secuestrado junto a su primo.

“No hay ninguna razón para que los señores secuestradores sigan reteniendo a estos dos jóvenes que lo único que tienen como deseo en la vida es vivir y seguirle prestando un servicio social al pueblo colombiano”, dijo el padre de Jefferson Murillo.

‘Los Zetas’ tendrían en su poder al registrador

De acuerdo con la Policía Nacional, la banda delincuencial ‘Los Zetas’ sería la responsable del secuestro de los dos funcionarios.

Aunque avanzan las investigaciones del caso, tras cumplirse 11 días del plagio, se desconocen las causas del secuestro y la ubicación de Murillo y Aroboleda.

Se espera que haya un contacto de los secuestradores con su familia y que estos entreguen una prueba de vida y así conocer las razones del rapto.

Millonaria recompensa por paradero del registrador de Chocó

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, confirmó que se está ofreciendo una millonaria recompensa por el paradero de los dos funcionarios públicos secuestrados en las últimas horas.

Se ha tomado la decisión, de ofrecer una recompensa de hasta $30.000.000 a quien nos brinde información que pudiera permitirnos dar con el paradero de estos ciudadanos.

“Por el momento esperemos que se sigan profundizando las investigaciones en compañía de nuestra Fiscalía, del Gaula, y el CTI con el apoyo de las Fuerzas Militares”, dijo el comandante Rico.

La Procuraduría, a través de un comunicado, rechazó el secuestro de los funcionarios. A las operaciones de búsqueda también se sumó la fuerza de tarea Titán del Ejército.