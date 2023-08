Federación de Departamentos pide cambio de ministro del Interior, Luis Fernando Velasco

Este 16 de agosto se generó una nueva controversia en el país por cuenta de las declaraciones del ministro del Interior en el marco de las elecciones regionales que se avecinan, las cuales generaron molestia y críticas por parte de algunos sectores.

“Dejemos de ser hipócritas”: ministro Luis Fernando Velasco

En medio de una conversación con periodistas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, consideró que no es “prudente” que los gobernadores de cada uno de los departamentos en Colombia “en periodo electoral y algunos de ellos con candidato propio”, conviertan “ese tema que debe ser nacional, en electoral”, refiriéndose a las amenazas por las elecciones de octubre.

Sin embargo, preguntado por si los funcionarios hacían política, resaltó que no: “Ellos lo que hace es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”.

Respecto a sus palabras de que los gobernadores “tienen candidatos” (a las elecciones) manifestó con un aparente tono de ironía: “es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato”.

Hombre, dejemos de ser hipócritas

“Las cosa hablémoslas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado”, añadió Velasco.

Finalmente, hizo un llamado a los gobernadores sobre el tema de la seguridad. Pidió que sea un “debate nacional pausado”, argumentando que la responsabilidad en este caso es de todos.

Piden al presidente Petro reemplazar al ministro Velasco

Como consecuencia de estas declaraciones, la Federación Nacional de Departamentos emitió un comunicado solicitando al presidente Gustavo Petro cambiar al jefe de la cartera del Interior, por “un líder que respete a las regiones y sus autoridades”.

“Que no ponga en riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades y su indiferencia frente a la realidad de la inseguridad”, apunta el documento.

Desde la Federación de gobernadores expresaron entonces una preocupación por las declaraciones de Velasco, señalando que desconoció la realidad en los territorios “desvirtuó el clamor” y no ha sido “efectivo” al momento de garantizar la seguridad y la democracia en el país.

“Doctor Velasco usted como consejero para las regiones y luego como ministro del Interior, lleva meses reuniéndose con nosotros, los gobernadores, para escuchar las alertas y preocupaciones sobre la inseguridad (hace 10 meses en Caquetá; hace 5 meses en Quindío y en repetidas ocasiones en Bogotá); si nuestra reiterada queja hoy lo incómoda, el problema no es el reclamo, sino que deba ser repetitivo ante la falta de respuestas y de acciones contundentes”.

Adicionalmente, usaron la expresión “hipócrita” para calificar lo dicho por el jefe de la cartera respecto a atender “de manera pausada la inseguridad, el terrorismo y la violencia”.

Cada segundo de su pausa es un nuevo asesinato, extorsión y agresión

El ultimátum del presidente Gustavo Petro a sus ministros

Ante la solicitud de salida y/o renuncia del ministro del Interior, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado, no obstante, es importante destacar que días antes de producida esta situación, se conoció que el mandatario llamó la atención a los integrantes de su gabinete debido a los pocos resultados durante su gestión.

El jefe de Estado dio un mes de prueba a los jefes de las carteras para presentar los resultados esperados y que les fueron prometidos a los colombianos. De no ser así, se evaluaría la continuidad de los funcionarios en el Gobierno.

No obstante, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a Noticias RCN que el presidente Petro solicitó la renuncia protocolaria de directores y entidades adscritas a los ministerios. Precisamente Velasco ya había hecho esta petición, igual que los Ministerios de Agricultura y Transporte.

