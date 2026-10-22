Policía de Nariño incautó más de 4.000 aletas de tiburón que iban a ser comercializadas en Hong Kong

La Policía Nacional reveló detalles de un operativo que se llevó a cabo en Tumaco, Nariño, hace algunos días. Según la información compartida por la institución, gracias al desarrollo de las acciones se logró la incautación de más de 4.000 aletas de tiburón.

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El reporte de las autoridades indica que las aletas serían comercializadas ilegalmente en Hong Kong. El procedimiento dejó una persona capturada y permitió la incautación de un cargamento cuyo valor podría alcanzar los $614 millones.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía en su cuenta de X, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el barrio El Bajito fueron encontradas 4.235 aletas secas, con un peso total de 372 kilogramos.

El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Ejército Nacional.

Según las primeras indagaciones, el material incautado estaría destinado al mercado asiático. Por estos hechos, una persona fue capturada en flagrancia y deberá responder por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Declaraciones de la Policía

El director de Carabineros y Protección Ambiental, Óscar Mauricio Rico, explicó que el procedimiento permitió afectar una actividad ilegal que representa una amenaza para la biodiversidad marina.

“Este resultado representa una afectación a una actividad ilícita que amenaza la biodiversidad marina y pone en riesgo el equilibrio de nuestros ecosistemas”, señaló el oficial.

Rico también indicó que la persona capturada presuntamente era la encargada de acopiar las aletas y mantenerlas almacenadas antes de su distribución final.

La incautación, cuyo valor comercial se estima en cerca de $600 millones, busca frenar una cadena de comercialización que, según las autoridades, tendría conexiones con mercados internacionales.