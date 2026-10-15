CANAL RCN
Colombia

Corte Constitucional prohíbe sacrificar animales por vejez extrema: ¿qué cambia con la decisión?

El alto tribunal declaró inconstitucional la norma que permitía el sacrificio de animales por edad avanzada.

Animales en su vejez
Foto: Diseñado por Magnific

Valentina Bernal

octubre 15 de 2026
02:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, establecido mediante la Ley 84 de 1989, contemplaba diferentes circunstancias bajo las cuales podía realizarse el sacrificio de animales que no estaban destinados al consumo humano.

Entre esas causales se encontraba la denominada vejez extrema, contemplada en el literal c) del artículo 17. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que esta disposición era incompatible con la Constitución, debido a que la edad avanzada, por sí sola, no constituye una justificación suficiente para terminar con la vida de un animal.

Video | Conductor de tractocamión atacó con un machete a un perro y a sus dueños en la vía entre Cali y Yumbo
RELACIONADO

Video | Conductor de tractocamión atacó con un machete a un perro y a sus dueños en la vía entre Cali y Yumbo

La decisión se adoptó mediante la Sentencia C-336 de 2026, en el expediente D-17274, bajo la ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. La Sala Plena declaró por unanimidad inexequible la expresión que permitía el sacrificio por esta causa.

¿Qué decidió la Corte Constitucional?

El alto tribunal determinó que la vejez extrema no puede considerarse, por sí misma, una razón legal suficiente para sacrificar a un animal.

Uno de los principales argumentos es que la expresión utilizada por la ley no establece criterios objetivos ni científicos que permitan determinar cuándo un animal alcanza una edad que justificaría poner fin a su vida.

En otras palabras, la norma no definía con suficiente precisión qué debía entenderse por vejez extrema, lo que podía dar lugar a decisiones subjetivas y difíciles de controlar.

Para la Corte, la edad avanzada no elimina el derecho de los animales a recibir protección. Por el contrario, cuando envejecen y se vuelven más frágiles o dependientes, aumenta la responsabilidad humana de garantizarles cuidado y asistencia.

¿Qué cambia para la protección de los animales mayores?

La decisión refuerza el principio de que los animales son seres sintientes y que su protección no puede debilitarse por el hecho de que envejezcan.

Fiscalía investiga contrato de $257 millones del caricaturista Matador con el Fondo Colombia en Paz
RELACIONADO

Fiscalía investiga contrato de $257 millones del caricaturista Matador con el Fondo Colombia en Paz

La Corte señaló que la Constitución ecológica impone deberes de protección hacia los animales, especialmente cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Esto significa que la edad, por sí sola, no puede utilizarse como justificación para terminar con la vida de un animal. Su condición de adulto mayor exige evaluar sus necesidades y garantizarle cuidados adecuados.

El fallo también cuestiona una práctica en la que la vejez puede convertirse en una razón suficiente para el sacrificio, sin que exista una evaluación objetiva de las condiciones particulares del animal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cancillería

Cancillería anuncia el retiro de Colombia del Grupo de La Haya

Villavicencio

Deslizamiento en Buenavista deja aisladas a varias veredas y pone en riesgo a más de 200 familias en Villavicencio

Chocó

Ministro del Interior anuncia medidas para enfrentar ataques con drones explosivos tras nuevo atentado en Chocó

Otras Noticias

Dólar

Volvió a cambiar el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de octubre de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 15 de octubre de 2026.

Millonarios

¿Más problemas para Sencia? Once Caldas demandará el partido vs. Millonarios

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, confirmó horas después de la cancelación del partido que Millonarios no perdería los puntos por tratarse de una situación de fuerza mayor.

Cuidado personal

¿Se marea al ponerse de pie? Estas pueden ser las causas

Spotify

Trap colombiano: el género que está creciendo aceleradamente en los streams del mundo

Estados Unidos

Trump cancela la transmisión en vivo de la ejecución del autor de la masacre de Fort Hood