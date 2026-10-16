Autoridades rescataron 24 animales hallados en la vivienda del presunto abusador de un gato en Santander

Gran consternación ha generado el más reciente caso de presunto abuso sexual contra un felino, en Puerto Wilches, Santander, por parte de un sujeto que habría protagonizado un aberrante video en donde, al parecer, los hechos quedaron registrados.

En días recientes, funcionarios de la Alcaldía de Puerto Wilches, Policía, entre otras autoridades, realizaron una inspección en la vivienda del presunto abusador en donde dieron a conocer que los animales hallados contaban con alimento, agua, estado corporal “óptimo” y condiciones “aceptables”.

Pese a que en dicho instante no se llevó a cabo la aprehensión de los animales, la senadora Andrea Padilla informó, en horas recientes, que el rescate de estos ya se logró llevar a cabo.

Así fue el rescate de los animales en Puerto Wilches

Según el más reciente reporte de la congresista, el rescate se llevó a cabo en horas de la mañana del viernes 16 de octubre. El procedimiento, realizado por la Inspección de Policía, la Alcaldía Municipal y demás autoridades, permitió la aprehensión de 24 animales entre los que se encontraron 9 perros, 7 gatos y 8 tortugas morrocoy.

“Hace unos minutos nos reunimos con ellos para poderlos orientar en el proceso y conocer los detalles de conformidad con el oficio que enviamos a la Alcaldía el 13 de octubre”, aseguró Padilla.

Los animales rescatados serán llevados a una clínica veterinaria en Barrancabermeja, mientras que las tortugas serán entregadas a la autoridad ambiental competente. Así mismo, la senadora informó que la abogada Juliana Franco, de Alegato Juristas, se constituirá como tercero interviniente dentro del proceso.

Además, se informó que Misión Animal Colombia y la Fundación Ruta Animal llevarán a cabo, el próximo domingo 18 de octubre, una jornada de esterilización para los animales de Puerto Wilches.

¿Qué pasó con el presunto abusador del felino?

Según la más reciente actualización de Alegato Juristas, el presunto señalado habría salido de su vivienda. Sin embargo, el proceso policivo por presunto maltrato animal sigue en curso.

“Su huida no lo libra de responder. Con la ley Ángel, el abandono es un acto de crueldad. El inspector debe citarlo a audiencia y, si no comparece sin justa causa, la ley da por ciertos los hechos y se decide sin él. Los animales no tienen que ser devueltos. Lo que buscamos es el decomiso definitivo para que vayan en adopción responsable, una multa tasada en salarios mínimos mensuales, la prohibición de tener animales y que pague los gastos de su cuidado”, explicó el grupo de abogados.