Alcalde Galán se pronuncia por indagación preliminar del CNE sobre su campaña de 2023

En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar tras una denuncia por presuntas irregularidades en la campaña de 2023 con la que Carlos Fernando Galán quedó electo como alcalde de Bogotá.

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El concejal Ángelo Schiavenato entregó detalles de la denuncia. Al parecer, en la campaña se habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con las donaciones privadas.

¿Cuáles son los supuestos hechos denunciados?

De acuerdo con la información revelada por el cabildante, supuestamente hubo 250 millones de pesos provenientes de Mercantil Colpatria, 35 millones de pesos de Seguros Bolívar, 35 millones de pesos de Seguros Comerciales Bolívar y 30 millones de pesos del Banco Davivienda.

El problema, mencionado por Schiavenato, radica en que hubo un contrato entre FONCEP y la fiduciaria del banco en 2024.

Teniendo en cuenta que hubo una fusión societaria entre Davivienda y Colpatria en 2025; junto con la relación del banco con el Grupo Bolívar; el concejal aseguró que no se tuvo que haber celebrado el señalado contrato por la ley que establece la inhabilidad para contratar a quienes financien campañas políticas con aportes superiores al 2 % de las sumas máximas autorizadas.

La indagación preliminar entonces recogerá la respectiva información para conocer si efectivamente se habría incurrido en irregularidades o no.

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¿Qué dijo el alcalde Galán al respecto?

Este jueves 9 de julio, un día después de conocerse esta situación, el alcalde se pronunció a través de un comunicado.

“En la campaña de 2023, como en todas las campañas que he hecho (…) cumplí con los topes y límites para las donaciones”, afirmó al señalar que la información está disponible en el aplicativo Cuentas Claras.

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También indicó que, desde que ha sido alcalde, su instrucción ha sido esta para las entidades del distrito: “Deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluyendo las derivadas de financiación electoral”.