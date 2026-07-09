CANAL RCN
Colombia

Alcalde Galán se pronuncia por indagación preliminar del CNE sobre su campaña de 2023

El mandatario aseguró que la campaña cumplió con los lineamientos y topes estipulados en la ley.

Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán
FOTO: Carlos Fernando Galán - Facebook

Noticias RCN

julio 09 de 2026
04:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar tras una denuncia por presuntas irregularidades en la campaña de 2023 con la que Carlos Fernando Galán quedó electo como alcalde de Bogotá.

Indagación preliminar por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del alcalde Galán
RELACIONADO

Indagación preliminar por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del alcalde Galán

El concejal Ángelo Schiavenato entregó detalles de la denuncia. Al parecer, en la campaña se habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con las donaciones privadas.

¿Cuáles son los supuestos hechos denunciados?

De acuerdo con la información revelada por el cabildante, supuestamente hubo 250 millones de pesos provenientes de Mercantil Colpatria, 35 millones de pesos de Seguros Bolívar, 35 millones de pesos de Seguros Comerciales Bolívar y 30 millones de pesos del Banco Davivienda.

El problema, mencionado por Schiavenato, radica en que hubo un contrato entre FONCEP y la fiduciaria del banco en 2024.

Teniendo en cuenta que hubo una fusión societaria entre Davivienda y Colpatria en 2025; junto con la relación del banco con el Grupo Bolívar; el concejal aseguró que no se tuvo que haber celebrado el señalado contrato por la ley que establece la inhabilidad para contratar a quienes financien campañas políticas con aportes superiores al 2 % de las sumas máximas autorizadas.

La indagación preliminar entonces recogerá la respectiva información para conocer si efectivamente se habría incurrido en irregularidades o no.

Le puede interesar: Carlos Fernando Galán responde ante indagación del CNE: “Cumplí con los topes y límites de donaciones”

¿Qué dijo el alcalde Galán al respecto?

Este jueves 9 de julio, un día después de conocerse esta situación, el alcalde se pronunció a través de un comunicado.

“En la campaña de 2023, como en todas las campañas que he hecho (…) cumplí con los topes y límites para las donaciones”, afirmó al señalar que la información está disponible en el aplicativo Cuentas Claras.

Movimiento Defensores de la Patria envió solicitud al CNE para convertirse en partido político
RELACIONADO

Movimiento Defensores de la Patria envió solicitud al CNE para convertirse en partido político

También indicó que, desde que ha sido alcalde, su instrucción ha sido esta para las entidades del distrito: “Deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluyendo las derivadas de financiación electoral”.

Estoy listo para atender este y cualquier otro requerimiento por parte de las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Congreso de la República

Por solo 11 días se posesionaron dos representantes a la Cámara durante receso legislativo

Animales

Joven de 15 años lanzó a un gato desde una loma en Zaragoza, Antioquia: ¿qué se sabe del caso?

Animales

Gobierno entrante reveló cuál sería su plan con los hipopótamos: ¿marcha atrás a la eutanasia?

Otras Noticias

Venezuela

¿Cómo seguir ayudando a las víctimas del terremoto en Venezuela que deja miles de muertos?

Medios colombianos se unieron con la Cruz Roja y Banco de Alimentos para canalizar ayudas a damnificados que perdieron sus hogares.

EPS

Diferentes sectores reaccionaron a los estados financieros de la Nueva EPS

Representantes del sector salud, organizaciones de pacientes, el presidente Gustavo Petro y el senador electo Andrés Forero fijaron posiciones.

Selección de Francia

🔴EN VIVO🔴 Francia 1 vs. Marruecos 0, por el Mundial 2026: siga AQUÍ el partido EN DIRECTO

Epa Colombia

“Es inhumano”: Yina Calderón habló sobre el presunto embarazo de la Epa Colombia

Bogotá

Ojo: este viernes 10 de julio vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá sin intereses