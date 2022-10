Las razones por las que debería o no ser aprobado el proyecto para regular consumo de cannabis

El proyecto que busca regular el consumo de cannabis para adultos pasó, con 105 votos a favor, a tercer debate en la Cámara de Representantes y pasará a comisión primera de Senado, algo que despierta todo tipo de opiniones, unas a favor y otras en contra.

En diálogo con Noticias RCN, los representantes Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, y Hernán Cadavid del Centro Democrático, argumentaron sus posturas frente al polémico proyecto.

Losada, quien es el autor de esta iniciativa, indicó que debe ser aprobada en el Congreso de la República porque “es la garantía de un derecho fundamental que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por otra parte, es la garantía de la libertad de los individuos de decidir lo que a bien tengan en su vida privada cuando no afectan a otras personas y el cannabis de uso adulto es, si se quiere, un consumo que los colombianos tienen derecho desde el año 1986”.

En contexto: Abecé del proyecto que pretende regular el consumo de cannabis en Colombia

Sin embargo, para Hernán Cadavid, este proyecto “no es integral porque está hablando de la incorporación en la constitución del consumo, pero no está hablando de la comercialización y ese es el gran problema que tiene hoy la sociedad colombiana. El factor dinamizador de las rentas ilícitas en Colombia, el problema de orden público en las ciudades y en los municipios se llama distribución y comercialización de sustancias ilícitas, dentro de esas el cannabis y mientras eso no esté resuelto, no se puede aprobar un proyecto en esos términos”.

¿Qué pasará con la venta y la comercialización de la marihuana?

En su intervención, Losada aclaró que en el acto legislativo está estipulado que “la distribución de cannabis en nuestro país se va a tener que hacer a través de un licenciamiento y eso permitirá que haya unos lugares donde se pueda ir a adquirir de manera legal y quitarles el negocio a los narcotraficantes”.

Desde la oposición, ¿qué buscarán corregir del texto?

“Lo que se trata de incorporar y de corregir es que, si se aprueba el consumo libre, no pueda ser en entornos escolares ni en parques infantiles. Esto no puede ser un absoluto donde ellos piensen en sus derechos de libertad individual sin considerar los derechos a la salud pública de los terceros”, añadió Cadavid.

Vea también: El Acuerdo de Escazú y los puntos más polémicos para la oposición