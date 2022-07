¿Por qué le decían el Rey del despecho a Darío Gómez?

La historia de Darío Gómez está marcada por el drama y la tragedia, el mismo mató a su padre de forma accidental y una de sus hijas murió por una bala perdida. Por lo que el dolor ha sido el referente de sus canciones y el despecho la constante en su carrera para marcar este género que le canta al desamor, la tragedia y la soledad.

Al ser uno de los precursores de la música popular, el sobrenombre del ‘Rey del despecho’ le quedó perfecto para marcar generaciones y ser el maestro de muchos cantantes en la actualidad. Por lo que su legado, tras su muerte este 26 de julio, será eterno y seguramente nadie le quitará el trono.

¿De dónde surge el ‘Rey del despecho’?

Darío Gómez siempre dijo que ese nombre nunca se lo puso él, sino que fue algo que nació del público gracias a que Nelson Moreno Holguín, un locutor, en 1992 lo nombró así para promocionar uno de sus discos.

Luego sus fanáticos lo empezaron a llamar así y en cada concierto era presentado de esa manera. “El mismo público fue el que me puso así, fueron los periodistas, la gente de la radio y la televisión. A mí me presentaban como el que le canta al despecho y para mí es muy satisfactorio los elogios que me dan. Había otros artistas alternando conmigo, pero el mismo público se refería a mí como el 'Rey del despecho'”, contó en una entrevista al programa De Boca en boca.

Este apodo le sirvió para nombrar a su decimo tercer álbum de esa manera, en el que hay una canción que se llama igual:

“Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho. Desde que un amor me pagó con traición”, dice la canción.