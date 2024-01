Si Ecuador expulsa a presos colombianos masivamente, podrían ingresar al país y quedar libres: minjusticia

La situación de violencia en Ecuador fue vista por el mundo a través de videos de explosiones, tomas, carros incinerados y personas secuestradas.

El presidente de ese país, Daniel Noboa, dejó clara su intención de entregar a Colombia 1.500 privados de la libertad connacionales que tienen en sus cárceles; sin embargo, desde el Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores señalan que si esto ocurre sería una decisión unilateral que rompería el tratado internacional vigente.

Puede leer: Colombia activaría mecanismo de repatriación de presos en Ecuador de ser necesario

Noticias RCN conversó con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre lo que podría pasar si el Gobierno ecuatoriano libera a los 1.500 internos colombianos que tiene en su poder.

Noticias RCN: ¿Han tenido comunicación con las autoridades de Ecuador?

Néstor Osuna: Sí, hemos estado en contacto con autoridades y con el canciller de Ecuador. Pero los términos en los que hemos hablado con ellos no corresponden a las declaraciones de prensa porque existe un tratado entre Colombia y Ecuador para repatriación de presos, pero siempre bajo la idea de que eso se mira caso a caso. Le hemos manifestado al Gobierno de Noboa que estudiaríamos la situación de cada interno, pero hasta el momento no hemos recibido ni una sola solicitud. El procedimiento está establecido y la voluntad existe, pero definitivamente los términos de expulsión masiva no es lo que hemos hablado con ellos.

¿El Gobierno ecuatoriano podría hacer de forma unilateral esa deportación masiva?

Podría hacerlo, pero son dos situaciones distintas. Si lo que el Gobierno de Ecuador pretende es que personas condenadas allá terminen de pagar su pena en cárceles colombianas, ahí podemos aplicar el tratado y se debe contar con la voluntad del interno. Si, por el contrario, lo que hacen es liberarlos y ponerlos en la frontera, es un acto unilateral que los saca de la cárcel y ya no podríamos aplicar el tratado. Esas personas son colombianas y al presentar su cédula, si tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana los capturaremos, si no la tienen seguirán libres porque la deportación masiva no nos permite más.

Los términos en los que hemos hablado con las autoridades de Ecuador hablan de evaluar caso por caso, la noticia que dio el presidente de ese país no la hemos tratado.

¿Podría el Gobierno colombiano no recibir a estas personas?

Todo colombiano tiene derecho a entrar al país. Si seguimos el procedimiento de repatriación no va a haber problema porque van a pasar de una cárcel en ecuador a una en Colombia, y hemos expuesto nuestra voluntad, si es necesario, de aligerar los trámites. Pero una expulsión masiva no nos permitiría eso, estaríamos ante unos colombianos que el Estado liberó, se aplica la ley colombiana en la frontera, pero si no tienen deudas con la justicia en el país, no sabemos cuál era su situación.

Esperamos que todo vaya por los cauces institucionales.

En contexto: Minjusticia aseguró que no hay espacio en cárceles del país para reclusos deportados de Ecuador