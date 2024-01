Minjusticia aseguró que no hay espacio en cárceles del país para reclusos deportados de Ecuador

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió a las declaraciones que hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el hacinamiento que hay en las cárceles de Ecuador y en las cuales, según el mandatario, hay bastantes reclusos extranjeros, en su mayoría colombianos y venezolanos, quienes serían deportados a los países correspondientes.

“Empezamos esta semana deportación de los 1.500 extranjeros, la mayoría colombianos, entre venezolanos y colombianos que están en las cárceles”, aseguró Noboa en declaraciones a una emisora de radio.

Colombia no tiene espacio en las cárceles

Osuna aseguró que actualmente Colombia no tiene los cupos carcelarios para recibir a los presos que estén recluidos en Ecuador.

“¿Qué si en Ipiales hay 1.500 cupos disponibles? No, por supuesto que no, pero esperemos si realmente ocurre o no, si realmente hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la sultana, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano”, aseguró Osuna.

El ministro enfatizó en que habrá que avaluar cada caso para determinar quiénes tendrían que seguir pagando la condena en centro carcelario y quienes no.

Alteración de orden público en Ecuador

Durante las últimas horas se han registrado diferentes hechos violentos en Ecuador que han alterado el orden público en ese país.

Uno de los hechos que más causó terror fue la toma del canal TC Televisión por parte de hombres encapuchados que intimidaron y amedrentaron con armas de fuego de largo alcance a los trabajadores y al equipo periodístico que estaba transmitiendo un noticiero en vivo y en directo.

Minutos después, la Policía de Ecuador tomó el control del canal y capturaron a más de diez personas que estuvieron involucradas en el ingreso violento al canal de televisión.

A raíz de los hechos, el presidente de Ecuador declaró el conflicto armado interno en ese país vía decreto.

El documento firmado por el mandatario les permitirá a las fuerzas armadas de Ecuador utilizar todas sus capacidades para actuar en contra de los grupos armados y delincuenciales que están alterando el orden público.