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Por video cocinando a un armadillo, Procuraduría abre investigación contra jefe de comunicaciones de la ANT

De acuerdo con el ministerio público, el armadillo es una “especie que hace parte de la fauna silvestre protegida”, y su “tenencia y consumo puede ser contraria a las normas sobre conservación”.

Foto: @PlataformaALTO / X
Foto: @PlataformaALTO / X

Jorge Leonardo Alzate

octubre 15 de 2026
03:16 p. m.
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Yordi Medina Noriega, jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego de que empezara a circular en redes sociales un video en el que Medina estaría cocinando un sancocho de armadillo.

En la grabación, Medina estaría dando vueltas al sancocho, en el que se alcanza a observar la cola y las patas del armadillo y comenta, mirando a la cámara: “Así estemos lejos del llano, comemos como si estuviéramos en el llano, pareja”.

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Armadillo: una especie de fauna silvestre, que es protegida en Colombia

Colectivos animalistas, como Plataforma Alto, advirtieron que, en Colombia, el armadillo, es una especie silvestre amenazada. Su población se ha visto golpeada por la transformación de su hábitat y la caza indiscriminada.

En los llanos orientales, donde habitan cinco de las seis especies de armadillos registrados en Colombia, solía consumirse su carne. Sin embargo, de unos años para acá, los esfuerzos por conservar la especie han tomado fuerza.

De acuerdo con el ministerio público, es una “especie que hace parte de la fauna silvestre protegida, y cuya tenencia y consumo puede ser contraria a las normas sobre conservación de fauna silvestre, Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, entre otras”.

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Ministerio de Ambiente y CAR se sumarán a la investigación:

La Procuraduría otorgó un plazo de cinco días a la Agencia Nacional de Tierras para reunir y compartir la información laboral de Medina, incluyendo “fecha de designación, posesión y renuncia, si es del caso”.

Además, solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales preservar el video y al “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma de Cundinamarca -CAR-, que certifiquen si el armadillo es una especie protegida y si su consumo es permitido, especialmente, en la ciudad de Bogotá”.

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