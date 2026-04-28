Cayó red que tenía varios ocelotes encerrados en una vivienda en Jamundí: los vendían por redes sociales

Un nuevo golpe contra el tráfico ilegal de fauna silvestre dejó al descubierto una situación de maltrato animal en Jamundí, donde dos ocelotes permanecían encerrados dentro de una vivienda y, según la investigación, eran ofrecidos a través de redes sociales para su comercialización.

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Se trata de un macho y una hembra de la especie Leopardus pardalis, felinos silvestres catalogados como amenazados y en vía de extinción, cuya captura, posesión y venta están estrictamente reguladas por la ley debido a su delicado estado de conservación.

Las labores de seguimiento permitieron ubicar un inmueble en el barrio Santa Ana, en Jamundí, donde al parecer permanecían varias especies silvestres que eran promocionadas por internet con fines de venta ilegal.

Cayó red que tenía varios ocelotes encerrados en una vivienda en Jamundí

Con esa información, investigadores de la Fiscalía y uniformados de la Dirección de Carabineros realizaron una diligencia de registro y allanamiento en el predio señalado.

Al ingresar al lugar, encontraron a los dos ocelotes encerrados dentro del inmueble, en condiciones adversas y sin las garantías mínimas para su bienestar.

Las autoridades confirmaron que se trataba de un macho y una hembra que permanecían en cautiverio sin los permisos exigidos por la normativa ambiental, una conducta considerada una grave infracción por tratarse de una especie protegida.

Personas en Jamundí ofrecían ocelotes a través de redes sociales

Además del cautiverio ilegal, la investigación apunta a que estos animales eran ofrecidos mediante redes sociales para ser comercializados, lo que hace parte de una estructura ilegal dedicada al tráfico de fauna silvestre.

Tras el hallazgo, ambos felinos fueron recuperados y entregados a la autoridad ambiental competente, que asumirá el proceso de valoración médica, atención especializada y rehabilitación para intentar garantizar su recuperación y protección.

Los ocelotes, conocidos científicamente como Leopardus pardalis, son una especie amenazada y en vía de extinción.

Por esa razón, su captura, tenencia y comercio están fuertemente restringidos, ya que cualquier explotación ilegal pone en riesgo su conservación y afecta directamente la biodiversidad.

El cautiverio sin autorización, especialmente en condiciones inadecuadas, representa una falta grave contra la normativa de protección animal y ambiental.

Durante el operativo también fue capturada en flagrancia Flor Smith Rubio Quimbayo, señalada como la persona que administraba la vivienda donde estaban los animales.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente la presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

La mujer aceptó el cargo.

Ahora las autoridades avanzan en la investigación para determinar el alcance total de esta red criminal y establecer si existen más personas involucradas en la comercialización ilegal de especies silvestres en diferentes regiones del país.