Tutela busca respuesta y protección para ejemplares de caimán llanero bajo protección del Estado

Animales bajo protección del Estado estarían sobreviviendo en medio del abandono y el hambre desde diciembre.

Una acción de tutela impuesta por el documentalista Mauricio Salazar, pide al Ministerio de Ambiente, a la Universidad Nacional y a la Decanatura de la Facultad de Ciencias Básicas la protección del caimán llanero.

Ejemplares de esta especie, protegida desde hace más de 50 años en el país, estarían viviendo en condiciones deplorables, sin recibir alimento y en alto riesgo, en instalaciones de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco.

El riesgo del caimán llanero

El caimán llanero fue declarado especie en peligro de extinción mediante la Resolución 0676 del 21 de julio de 1997, por lo que la crisis que atraviesan actualmente estos ejemplares ha despertado la preocupación de ambientalistas y expertos en conservación.

Salazar, quien instauró la tutela, asegura que el objetivo es que definir la responsabilidad institucional en el cuidado de los animales, que se implemente un plan inmediato para la alimentación de los caimanes y que esto deje de repetirse.

Según el investigador, desde septiembre de 2025 la Universidad Nacional tuvo que recortar drásticamente los recursos destinados a la alimentación de los animales.

Actualmente, 131 caimanes se encuentran bajo protección de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, otros 12 por la Universidad del Llano y 180 más por el Parque Arqueológico Merecure.

En la tutela también se resalta que alrededor de 1.200 huevos se han perdido por falta de recolección en época de postura, y por falta de reparación y mantenimiento de las incubadoras.

¿En dónde está la plata para alimentar a los caimanes?

Pese a los esfuerzos realizados en los últimos meses y al presupuesto asignado en enero de 2026 de $461.857 millones para la alimentación e la especie, los investigadores aseguran que los ejemplares siguen desnutridos y sin alimento.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Unal, Lucy Delgado, asegura que a pesar de evidenciar varias irregularidades en el cuidado de los caimanes, aquellas que competen a la institución fueron solucionadas “de forma inmediata”.

Por su parte, el rector de Unillanos, Charles Arosa, ha dicho que desde diciembre se implementaron estrategias para alimentar a los caimanes.

El Ministerio de Ambiente no ha emitido una respuesta a los cuestionamientos, hasta el momento.

Desde la Universidad Nacional han señalado, además, que la cartera de Ambiente es la responsable de diseñar un plan para iniciar con los procesos de liberación de los ejemplares de caimán llanero.