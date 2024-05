Iván Name se pronunció sobre el escándalo de los carrotanques: “los temores no me embargan”

En medio del escándalo de presunta corrupción en el contrato de los carrotanques, una de las figuras salpicadas fue Iván Name, presidente del Senado. Durante la sesión del 7 de mayo, el congresista se pronunció por primera vez al respecto.

“No recibí dineros ilícitos”: Iván Name se defendió tras acusaciones en su contra

Durante la plenaria del Senado, Name tomó la palabra y se refirió sobre las declaraciones en su contra sobre el caso de presunta corrupción: “aquí y ahora ante ustedes, me sostengo en la justeza y la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señala”.

Reitero atravesar la plaza de Bolívar para asistir y acudir ante mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los temores no me embargan.

“No recibí dineros ilícitos”, aseguró Name al indicar que relacionarlo en el escándalo es contradictorio, por el hecho que él fue una de las voces opositoras durante el trámite legislativo de las reformas. De igual forma, aseguró que la justicia se encargará de condenarlo o absolverlo.

¿Por qué fue mencionado Iván Name en el escándalo de los carrotanques?

Hace varios días, en diálogo con Semana, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, prendió el ventilador y salpicó a varias personas en el presunto caso de corrupción en el contrato de los carrotanques para La Guajira.

Según lo contado por Pinilla, se dispusieron de $4.000 millones de pesos para favorecer el trámite de las reformas del Gobierno en el Congreso. Para ello, presuntamente se le dieron $3.000 millones a Name y $1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.

El exsubdirector aseguró que el dinero presuntamente se le dio a Name en maletas que contenían fajos de billetes de $50.000 y $100.000 pesos. Además, mencionó que la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, habría sido la responsable de entregarle la plata al presidente del Senado.

Pinilla afirmó que todo consistió en una posible orden de su superior, el exdirector Olmedo López, quien habría acatado las instrucciones de los altos mandos.