Presidente Petro responde a 'Iván Mordisco' y ordena que se le capture vivo para que cuente la verdad

El presidente Gustavo Petro se refirió al reciente escándalo desatado por un trino publicado desde la cuenta de X de las disidencias de las Farc, en el que alias 'Iván Mordisco', máximo jefe del autodenominado Estado Mayor Central, aseguraba haberlo apoyado en campaña.

Durante su discurso en San Onofre, Sucre, el mandatario ordenó capturar vivo a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, para que se sepa la verdad sobre sus acusaciones.

Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten, porque dice un tuit que él dijo qué (...) y me tienen en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamientos