Desde la Plaza de Bolívar, presidente Petro solicita al Congreso aprobar las reformas

Desde la Plaza de Bolívar y en medio de su participación en las marchas convocadas para este miércoles 7 de junio, el presidente Gustavo Petro le solicitó al Congreso aprobar las reformas.

“Le solicitamos con todo el respeto, desde nuestra propia humildad. Les solicitamos desde nuestras ganas de justicia y paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud irrespetuosa, esta no es una solicitud armada, es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la base de la Nación colombiana”, dijo el mandatario colombiano.

Y reitero el presidente: “Es un mandato popular que podemos discutirlas como durante meses lo hemos hecho (…) vamos por un trabajo digno, vamos por una salud en las casas de la gente gratuita y para toda la población en todo el territorio nacional, vamos porque cualquier viejo, cualquier vieja de nuestra patria tenga un bono pensional decente”.

El mandatario colombiano además anticipó lo que serán las reformas que irán para el siguiente año legislativo, entre estas la reforma a los servicios públicos y la reforma de la ley 30.

“Anunciamos, vamos, y serán los proyectos del próximo semestre por la reforma a los servicios públicos para que el eje ser servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia. Vamos por la reforma de la ley 30 de educación superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse”, explicó Petro.

Finalmente, el presidente aseguró que los colombianos no han abandonado al Gobierno y por tal motivo esperan que las reformas sean aprobadas.

“Le presentaremos al Congreso esos cambios que el país necesita y esperamos que las diferentes fuerzas del Congreso de la República sepan escuchar este pueblo, sepas escuchar esta solicitud respetuosa y sepan entender que el respeto no es debilidad, que el pueblo colombiano no ha abandonado al Gobierno”, afirmó el presidente.

Presidente Gustavo Petro anuncia asambleas populares en todos los municipios de Colombia

En su discurso, el mandatario dijo a los ministros que deben obedecer al mandato popular y quien no lo haga “se va”. Ordenó que se realizaran de ahora en adelante asambleas populares.



“Es el cumplimiento del programa de Gobierno, ustedes lo vigilarán, cada asamblea popular reunida periódicamente en todos los municipios debe tomar decisiones sobre su región, su territorio la paz”.

Dijo que se necesita de la unidad del pueblo y que la siguiente fase es el Gobierno popular. “Vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce. No soy yo el Gobierno, son ustedes. Yo soy apenas un mandatario de ustedes, un sirviente (…) llego hasta donde ustedes quieran.