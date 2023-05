Presidente Petro dice que Fiscalía no le ha enviado informe sobre asesinatos del Clan del Golfo

Durante su visita a Brasil para participar en la Cumbre de Presidentes de Latinoamérica, el mandatario nacional volvió a referirse a la solicitud hecha en semanas anteriores a la Fiscalía, referente a los asesinatos cometidos por el Clan del Golfo en zonas de la región Caribe.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro dijo que el informe, solicitado con anterioridad al ente investigador, en cabeza del fiscal general Francisco Barbosa, no ha llegado a sus manos. Además, aseguró que “la Constitución le permite ordenarlo” para conocer el avance en las investigaciones por estos crímenes.

“Él puede investigar lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe que la Constitución me autoriza, para que nos diga cómo ha avanzado la investigación penal sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo. La constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido”, manifestó el mandatario.

Cabe recordar que semanas atrás, el presidente y el fiscal general protagonizaron un nuevo rifirrafe, luego de que Petro acusara al fiscal Daniel Hernández de tener conocimiento sobre los asesinatos perpetrados por el Clan del Golfo en el Caribe, y no hacer nada para evitarlos.

Posteriormente, el cruce de comentarios entre Petro y Barbosa desataron toda una lluvia de reacciones desde la rama judicial, pues el presidente aseguró que era "jefe" del fiscal, lo que fue tomado como un desconocimiento a la independencia de poderes en el país.

Controversia por las investigaciones sobre los asesinatos del Clan del Golfo

“El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”, aseguró Petro en una publicación a través de su cuenta de Twitter en ese momento.

Sobre este hecho, el fiscal Barbosa aseguró en entrevista con Noticias RCN que lo dicho por el mandatario “es falso”, pues los hechos que denuncia corresponden a un periodo comprendido entre el 2008 y 2010, en el cual él no fungía como fiscal general y se encontraba en el exterior cursando estudios de doctorado.

El funcionario del ente investigador recalcó que el presidente está “recogiendo su vida parlamentaria para enlodar a esta Fiscalía, que además no tiene nada que ver con eso”.

Además, Barbosa afirmó que hay fiscales y funcionarios encargados de esclarecer lo sucedido en el contexto de las denuncias del mandatario, pues si bien es cierto que son hechos ocurridos entre 2008 y 2010, aún no se han resuelto.

Petro, por su parte, insistió en que se le entregara un informe completo sobre los avances de estas investigaciones, sin embargo, expresó que este no ha llegado a sus manos.