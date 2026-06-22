Procuraduría abrió investigación contra Daniel Quintero por presunta participación en política

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el superintendente nacional de salud, Daniel Quintero Calle, por presunta participación en política.

En concreto, el auto ordena “iniciar investigación disciplinaria, conforme a las consideraciones precedentes, expuestas en la parte motiva de la presente providencia, en contra del superintendente nacional de salud, para la época de los hechos, esto es, junio 21 de 2026”.

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Hechos y antecedentes procesales que motivaron la apertura de investigación:

Publicaciones realizadas por el actual superintendente y exalcalde de Medellín en su cuenta de la red social X y declaraciones entregadas a medios de comunicación habrían motivado la apertura de investigación.

En el auto se incluye el fragmento de una entrevista concedida por Quintero en la que indica que “los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a la lucha por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”.

En la misma entrevista sugiere que “el sistema electoral en Colombia es un sistema corrupto” y que “Abelardo de la Espriella representa la etapa más reaccionaria de la historia del país, de violencia, de amenazas, pero, además, su triunfo, si termina dándose, será el resultado, sin duda, de un fraude”.

En el auto, también se incluyen trinos del superintendente en su cuenta de la red social X, tras conocer los resultados de segunda vuelta en los que llama al columnista Daniel Samper Ospina “nuevo jefe de prensa de Abelardo de la Espriella” por referirse a su discurso como un mensaje “conciliador” y agrega en otra publicación:

“El discurso de Abelardo malo. Sin fondo. Entre sonrisas maquiavélicas, amenazas a la oposición y los gestos impostados de Superman se inaugura un presidente (Si el escrutinio no dice diferente) resultado del odio al pobre, al negro, al campesino, al asalariado, al indígena, al joven, al otro (…) usará a la Comisión de Acusación para perseguir a Petro y sacarlo del país. Muchos de los que hoy lo votaron también serán perseguidos”.

La defensa de Quintero en redes:

Tras conocer la decisión, el superintendente volvió a volcarse a las redes sociales, en donde contestó un comentario del senador electo Andrés Forero, en el que pedía a la Procuraduría que lo investigara por indebida participación en política.

“Representante, la campaña terminó ayer a las 4 p. m. ¿Pretende usted coartar mi libertad de expresión? ¿Así de rápido quieren empezar a coartar derechos?”, contestó y, minutos después, publicó otro comentario al respecto:

“El señor Abelardo de la Espriella me amenazó de forma reiterada en cada acto de campaña. Guardé silencio y esperé pacientemente el fin de las elecciones que ocurrió ayer a las 4 p. m. Sin elecciones que disputar, mi opinión es un derecho constitucional que no puede ser coartado”.